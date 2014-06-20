欧洲股市：FTSEurofirst指数收在近六年半高位，Shire获洽购股价暴涨

欧洲股市：触及20个月高位，投资人重新关注业绩和购并等基本面消息
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
* FTSEurofirst 300指数触及六年半高位，之后收平
* 泛欧FTSEurofirst 300指数指数连升10周
* Shire获洽购，股价暴涨17%
路透伦敦6月20日 - 欧洲股市泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数周五攀升至六年半高位，连涨十周，分析师表示，企业购并活动增加的预期将进一步提振市场人气。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 本周升0.4%，为4月来最长周线升势，该指数收盘微跌0.04%，报1,394.98点，盘中一直在平盘之上交投，但因部分投资人在本周最后一个交易日获利了结，指数终场回吐涨幅。
市场受到欧洲保健股 大涨1%支撑，为表现最好的板块，Shire 暴涨17%，报43.72英镑，美国制药商艾伯维(AbbVie) 周五表示，英国同业Shire已经拒绝它的收购提议。艾伯维对Shire的估值约达270亿英镑(460亿美元)。
媒体周四传出艾伯维洽谈收购Shire，艾伯维对此作出回应，但称洽谈已经停止。 目前美国多家医疗保健企业都在打算收购海外同业，部分是为了降低税率。
根据汤森路透数据，STOXX Europe 600指数 成份股企业中44%公布的首季业绩优于预期，往年均值为48%。
英国富时100指数 收升0.25%，报6,825.20点。德国DAX指数 跌0.17%，收报9,987.24点。法股CAC-40指数 收低0.48%，收报4,541.34点。(完)
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。