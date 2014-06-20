欧洲股市：FTSEurofirst指数收在近六年半高位，Shire获洽购股价暴涨

* FTSEurofirst 300指数触及六年半高位，之后收平

* 泛欧FTSEurofirst 300指数指数连升10周

* Shire获洽购，股价暴涨17%

路透伦敦6月20日 - 欧洲股市泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数周五攀升至六年半高位，连涨十周，分析师表示，企业购并活动增加的预期将进一步提振市场人气。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 本周升0.4%，为4月来最长周线升势，该指数收盘微跌0.04%，报1,394.98点，盘中一直在平盘之上交投，但因部分投资人在本周最后一个交易日获利了结，指数终场回吐涨幅。

市场受到欧洲保健股 大涨1%支撑，为表现最好的板块，Shire 暴涨17%，报43.72英镑，美国制药商艾伯维(AbbVie) 周五表示，英国同业Shire已经拒绝它的收购提议。艾伯维对Shire的估值约达270亿英镑(460亿美元)。

媒体周四传出艾伯维洽谈收购Shire，艾伯维对此作出回应，但称洽谈已经停止。 目前美国多家医疗保健企业都在打算收购海外同业，部分是为了降低税率。

根据汤森路透数据，STOXX Europe 600指数 成份股企业中44%公布的首季业绩优于预期，往年均值为48%。