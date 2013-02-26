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货币新闻 | 2013年 2月 26日 星期二 16:55 BJT

欧洲股市: 欧洲股市波动率指数触及2013年高位,受意大利选情推动

路透伦敦2月26日 - EURO STOXX 50波动率指数 周二开盘上涨15%触及2013年盘中新高24.73,因意大利选举结果不确定.(完)
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