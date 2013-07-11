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货币新闻 | 2013年 7月 11日 星期四 15:38 BJT

欧洲股市：EURO STOXX 50波动率指数下滑至一个月低点，因美联储主席言论温和

路透伦敦7月11日 - 欧洲EURO STOXX 50波动率指数 周四下滑4.9%至一个月低点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席承诺将继续推行货币宽松政策来支撑经济。(完)
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