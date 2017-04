European Factors to Watch on Monday Dec 8

PARIS, Dec 8 Financial spreadbetters expected Britain's FTSE 100 to open 2 to 3 points lower, or down 0.04 percent, Germany's DAX to open 2 to 3 points higher, or up 0.03 percent, and France's CAC 40 to open around 5 points lower, or down 0.11 percent. MAJOR EUROPEAN COMPANIES REPORTING: Q4 2013/2014 Carl Zeiss Meditec AG Earnings MAJOR U.S. COMPANIES REPORTING : Q2 2015 H & R Block Inc MAJOR MACROECONOMIC DATA/EVENTS (GMT) : 0700 DE Industrial output Oct 0930 EZ Sentix index Dec ------------------------------------------------------------------------------ MARKET SNAPSHOT AT 0612 GMT: LAST PCT CHG NET CHG S&P 500 2,075.37 0.17 % 3.45 NIKKEI 17935.64 0.08 % 15.19 MSCI ASIA EX-JP 472.95 -0.11 % -0.53 EUR/USD 1.2293 0.06 % 0.0008 USD/JPY 121.44 0.02 % 0.0300 10-YR US TSY YLD 2.326 -- 0.02 10-YR BUND YLD 0.782 -- 0.00 SPOT GOLD $1,193.51 0.15 % $1.76 US CRUDE $65.09 -1.14 % -0.75 > GLOBAL MARKETS-ASIA UP, SOMBRE DATA OFFSETS ROBUST U.S. JOBS > US STOCKS-WALL ST RISES FOR 7TH WEEK, BUT ENDS OFF ITS HIGHS > TOKYO'S NIKKEI SHARE AVERAGE CLOSES UP 0.08 PCT > FOREX-DOLLAR BASKS IN POST-PAYROLLS GLOW, TOUCHES 7-YEAR HIGH VS YEN > PRECIOUS-GOLD STAYS BELOW $1,200 AS US JOBS REPORT BOOSTS DOLLAR > METALS-LONDON COPPER STEADY; EYES ON CHINA TRADE DATA > BRENT WEAK NEAR $68 AFTER MORGAN STANLEY CUTS PRICE FORECAST (Reporting by Blaise Robinson)