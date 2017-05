European Factors to Watch on Monday Feb 2

PARIS, Feb 2 Financial spreadbetters expected Britain's FTSE 100 to open flat to 6 points lower, or down as much as 0.1 percent, Germany's DAX to open 27 to 36 points lower, or down as much as 0.3 percent, and France's CAC 40 to open 1 to 4 points lower, or down as much as 0.1 percent. MAJOR EUROPEAN COMPANIES REPORTING: Q3 2015 Ryanair Holdings PLC Earnings Full Year 2014 DAMAC Real Estate Development Ltd Earnings Q4 2014 MHP SA Pre-Close Trading Statement Full Year 2014 Julius Baer Gruppe AG Earnings Q4 2014 Exact Holding NV Earnings Q4 2014 Areva SA Corporate Sales MAJOR U.S. COMPANIES REPORTING : Q4 2014 Archer Daniels Midland Co Q4 2014 Aetna Inc Q4 2014 Aflac Inc Q4 2014 AutoNation Inc Q3 2015 Airgas Inc Q4 2014 C.H. Robinson Worldwide Inc Q4 2014 Chipotle Mexican Grill Inc Q1 2015 Walt Disney Co Q1 2015 Emerson Electric Co Q4 2014 Equity Residential Q4 2014 Eaton Corp. PLC Q4 2014 Edwards Lifesciences Corp Q4 2014 Fiserv Inc Q4 2014 Gannett Co Inc Q4 2014 Gilead Sciences Inc Q4 2014 HCA Holdings Inc Q1 2015 Mallinckrodt Plc Q4 2014 National Oilwell Varco Inc Q4 2014 Ryder System, Inc. Q4 2014 Unum Group Q4 2014 United Parcel Service, Inc. Q4 2014 Wynn Resorts Ltd MAJOR MACROECONOMIC DATA/EVENTS (GMT) : 0845 IT Markit PMI Jan 0850 FR Markit PMI Jan 0855 DE Markit PMI Jan 0900 EZ Markit PMI Jan 0930 GB Markit PMI Jan 1330 US Personal consump real Dec 1330 US Personal income Dec 1330 US Core PCE price index Dec 1445 US Markit Mfg PMI Final Jan 1500 US construction spending Dec 1500 US ISM Manufacturing PMI Jan ------------------------------------------------------------------------------ MARKET SNAPSHOT AT 0624 GMT: LAST PCT CHG NET CHG S&P 500 1,994.99 -1.3 % -26.26 NIKKEI 17558.04 -0.66 % -116.35 MSCI ASIA EX-JP 473.5 -0.13 % -0.63 EUR/USD 1.1294 0.07 % 0.0008 USD/JPY 117.68 0.2 % 0.2400 10-YR US TSY YLD 1.669 -- -0.01 10-YR BUND YLD 0.307 -- -0.01 SPOT GOLD $1,279.10 -0.29 % -$3.70 US CRUDE $47.00 -2.57 % -1.24 > GLOBAL MARKETS-ASIAN SHARES SKID AS CHINA DATA DISAPPOINTS > WALL ST CLOSES DOWN FOR JANUARY; SHAKE SHACK RALLIES IN DEBUT > TOKYO'S NIKKEI SHARE AVERAGE CLOSES DOWN 0.66 PCT > TREASURIES-PRICES JUMP ON U.S. GDP GROWTH WOBBLE > YEN FIRMS, AUSSIE SLIPS ON CHINA GROWTH WORRIES AND WALL ST DROP > PRECIOUS-GOLD HOLDS NEAR $1,280 AMID SHAKY GLOBAL OUTLOOK > METALS-SHANGHAI COPPER JUMPS 2 PERCENT ON CHINA STIMULUS HOPES > OIL PRICES FALL AFTER LAST WEEK'S SURGE, STRIKE ACTION (Reporting by Blaise Robinson)