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货币新闻 | 2013年 5月 13日 星期一 18:01 BJT

欧洲汇市：澳元兑美元跌至11个月低点，受澳洲央行降息预期打击

路透伦敦5月13日 - 澳元兑美元周一跌至11个月低点，澳洲央行将进一步降息的预期打击澳元，而美国经济的复苏迹象则提振美元。

澳元兑美元日内下跌0.6%至0.9954美元，为2012年6月以来最低。

交易交商称0.9930-40附近有买单。这可能限制澳元跌幅。(完)

(编译 李春喜 审校 张涛)
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