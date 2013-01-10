欧洲汇市: 澳元兑美元升至三周高位,兑日圆触及逾四年最高

路透伦敦1月10日 - 澳元兑美元升至三周高位,且兑全线走软的日圆继续上扬,并触及逾四年来最高.

在中国数据利好澳洲出口后,澳元获得支撑.同时交易商指称,日本散户买入澳元兑日圆的需求涌现.

澳元兑美元 升至1.0568美元,为12月17日来最高.交易商称1.0580处存在卖盘.若升破此处,则上看12月12日高点1.0585.

澳元兑日圆 亦升至93.26日圆.(完)

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