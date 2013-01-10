欧洲汇市: 澳元兑美元升至三周高位,兑日圆触及逾四年最高

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透伦敦1月10日 - 澳元兑美元升至三周高位,且兑全线走软的日圆继续上扬,并触及逾四年来最高.
在中国数据利好澳洲出口后,澳元获得支撑.同时交易商指称,日本散户买入澳元兑日圆的需求涌现.
澳元兑美元 升至1.0568美元,为12月17日来最高.交易商称1.0580处存在卖盘.若升破此处,则上看12月12日高点1.0585.
澳元兑日圆 亦升至93.26日圆.(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 侯向明; 审校 蔡美珍)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。