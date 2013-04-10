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货币新闻 | 2013年 4月 10日 星期三 17:20 BJT

欧洲汇市：澳元兑美元升至两个半月高点，强劲中国进口数据提供支撑

路透伦敦4月10日 - 澳元兑美元 周三升至两个半月高点1.0528美元，日内上涨0.4%，受中国强劲进口数据和澳元兑日圆的涨势提振。(完)
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