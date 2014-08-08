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货币新闻 | 2014年 8月 8日 星期五 09:59 BJT

澳新汇市：澳元兑美元跌至两个月低点，此前澳洲央行坚持低利率立场

路透东京8月8日 - 澳元兑美元周五跌至两个月低点，此前澳洲央行再次重申将在一段时间内维持利率在纪录低位不变。

澳元兑美元 下跌0.3%至0.9247美元，为6月初以来的低点。

澳洲央行还淡化了7月失业率升至12年高位的影响，称最近数据波动较大。(完)

(翻译 张荻；审校 徐文焰)
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