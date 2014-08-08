澳新汇市：澳元兑美元跌至两个月低点，此前澳洲央行坚持低利率立场

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
路透东京8月8日 - 澳元兑美元周五跌至两个月低点，此前澳洲央行再次重申将在一段时间内维持利率在纪录低位不变。
澳元兑美元 下跌0.3%至0.9247美元，为6月初以来的低点。
澳洲央行还淡化了7月失业率升至12年高位的影响，称最近数据波动较大。(完)
(翻译 张荻；审校 徐文焰)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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