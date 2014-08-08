澳新汇市：澳元兑美元跌至两个月低点，此前澳洲央行坚持低利率立场

美国股市：开高，进入季报高峰期

道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)