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货币新闻 | 2013年 3月 26日 星期二 16:30 BJT

欧洲汇市：欧元兑澳元跌至四个月低点，因市场担忧塞国纾困案开启不好先例

路透伦敦3月26日 - 欧元兑澳元周二跌至四个月低点，澳元兑美元 则升至两个月高点1.0481美元，因市场担忧欧元区未来的银行业纾困方案恐令民间投资者承受负担，导致欧元遭遇卖压。(完)
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