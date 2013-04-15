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货币新闻 | 2013年 4月 15日 星期一 18:25 BJT

欧洲汇市：澳元兑美元扩大跌幅至1%，因中国数据疲弱及金价大跌

路透伦敦4月15日 - 澳元兑美元周一扩大跌幅至1%，报1.0398，因中国公布的经济增长数据逊于预期，此外金价大跌也拖累澳元走低。(完)
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