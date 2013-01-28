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货币新闻 | 2013年 1月 28日 星期一 16:25 BJT

欧洲汇市: 澳元/美元跌至三周半低位,受澳元兑欧元走疲拖累

路透伦敦1月28日 - 澳元兑美元周一跌至三周半低位,交易员称,这是因欧元区忧虑缓解,澳元兑欧元走疲从而拖累澳元兑美元的汇价.

澳元兑美元 日内跌0.2%至1.0401美元,为1月4日以来的最低位.

欧元兑澳元 报1.2910澳元,接近上周五所及的八个月高位1.2940澳元.(完)

(编译 兰秀娟; 审校 王洋)
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