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货币新闻 | 2013年 2月 27日 星期三 17:07 BJT

欧洲汇市: 澳元兑美元跌至四个半月低点

路透伦敦2月27日 - 澳元兑美元跌至四个半月低点,因欧元区疑虑重燃.

澳元兑美元 日内跌0.3%至1.0198美元,创10月10日来最低.(完)

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