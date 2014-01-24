《独家新闻》操纵Libor调查后全球金融监管机构将研究改革汇市指标利率

欧股业绩：汇丰控股第一季税前获利下降19%，但优于分析师预估
路透香港5月4日 - 汇丰控股周四公布第一季获利下降19%，因该行在重组后努力恢复营收。汇丰控股是以资产计欧洲最大的银行。
路透华盛顿1月24日 - 一全球金融监管机构周五表示将认真检讨汇市交易中使用的指标利率，这是在涉嫌操纵利率丑闻曝光后，可能要收紧对汇市监管的首个迹象。
协调20国集团(G20)监管的金融稳定委员会(FSB)已经在研究改革汇市指标利率，此前发生了操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)的丑闻。
驻瑞士的FSB给路透的电邮声明中表示，“FSB正在厘清有关汇市指标利率问题的工作。”
英国金融市场行为监管局(FCA)和美国司法部一直在调查部分全球最大银行涉嫌操纵外汇市场的指控。外汇市场每日交易金额高达5.3万亿美元，但几乎未受什么监管。(完)
路透香港5月4日 - 汇丰控股周四公布第一季获利下降19%，因该行在重组后努力恢复营收。汇丰控股是以资产计欧洲最大的银行。
路透台北5月4日 - 台湾股市周四持平，之前连续八个交易日上涨。美国股市表现不佳后，海外市场纷纷随之走低。 0452 GMT，台湾加权股价指数持平于9,958.39点，周三收涨0.1%，为连续第八个交易日上涨。 电子类指数最多涨0.4%，金融保险类指数近持平。 交投活络个股包括群创光电涨幅最高达3.2%，但英业达跌幅达0.6%。(完) (编译 王颖/张若琪 审校 白云)
注：SMMT是英国汽车生产商与经销商协会(Society of Motor Manufacturers and Traders)的缩写