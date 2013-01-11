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货币新闻 | 2013年 1月 11日 星期五 17:38 BJT

欧洲汇市: 加元兑美元涨至一个月高点

路透伦敦1月11日 - 美元兑加拿大加元 周五跌至一个月低点,因为全球经济好转的迹象,刺激与成长密切相关的币种走强.

美元跌至0.9825加元,齐平12月13日触及的低点,若续跌将创下去年10月中以来最低.(完)

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