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亚洲 | 2015年 4月 5日 星期日 15:16 BJT

全球汇市：美元多仓下降，欧元空仓再创纪录高位--CFTC/路透

路透纽约4月3日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数
据，最近一周汇市投机客美元净多头仓位下降，在此同时欧元的净空头仓
位则是再创纪录高位。
    
    3月31日止当周，美元净多仓降至403.7亿美元，此前一周为439.1亿
美元。
    
    最近一周欧元净空仓创下226,560口的纪录。前一周欧元净空头仓位
为220,963口。投资者押注欧洲央行量化宽松项目将导致欧元走软。
    
    做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种
将下滑。
        
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
 币的净仓位来计算。
        
    日圆(12,500,000日圆为1口)        
                3月31日当周          前一周
    多头仓位       44,409            39,156
    空头仓         68,333            85,061
    净仓位        -23,924           -45,905
    
    欧元(125,000欧元为1口)           
                3月31日当周          前一周
    多头仓位       41,709            50,148
    空头仓位      268,269           271,111
    净仓位       -226,560          -220,963

    英镑(62,500英镑为1口)           
                3月31日当周         前一周
    多头仓位       35,143            35,938
    空头仓位       71,773            74,495
    净仓位        -36,630           -38,557

    瑞郎(125,000瑞郎为1口)          
                 3月31日当周         前一周
    多头仓位        13,679            12,604
    空头仓位        12,973            16,559
    净仓位          706               -3,955
    
    加元(100,000加元为1口)           
                  3月31日当周        前一周
    多头仓位        18,771            19,193
    空头仓位        48,389            51,849 
    净仓位         -29,618           -32,656
    
    澳元(100,000澳元为1口)           
                  3月31日当周        前一周
    多头仓位        55,814            52,079
    空头仓位        80,170            80,447 
    净仓位         -24,356           -28,368
    
    新西兰元(100,000新西兰元为1口)   
                  3月31日当周        前一周
    多头仓位        16,443            12,149
    空头仓位        12,412            13,015
    净仓位       　 4,031               -866  
    (完)
   
      
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CN]
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
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    全部现汇报价             

 (编译 王丽鑫；审校 李春喜)

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