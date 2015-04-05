全球汇市：美元多仓下降，欧元空仓再创纪录高位--CFTC/路透

路透纽约4月3日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数 据，最近一周汇市投机客美元净多头仓位下降，在此同时欧元的净空头仓 位则是再创纪录高位。 3月31日止当周，美元净多仓降至403.7亿美元，此前一周为439.1亿 美元。 最近一周欧元净空仓创下226,560口的纪录。前一周欧元净空头仓位 为220,963口。投资者押注欧洲央行量化宽松项目将导致欧元走软。 做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种 将下滑。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 3月31日当周 前一周 多头仓位 44,409 39,156 空头仓 68,333 85,061 净仓位 -23,924 -45,905 欧元(125,000欧元为1口) 3月31日当周 前一周 多头仓位 41,709 50,148 空头仓位 268,269 271,111 净仓位 -226,560 -220,963 英镑(62,500英镑为1口) 3月31日当周 前一周 多头仓位 35,143 35,938 空头仓位 71,773 74,495 净仓位 -36,630 -38,557 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 3月31日当周 前一周 多头仓位 13,679 12,604 空头仓位 12,973 16,559 净仓位 706 -3,955 加元(100,000加元为1口) 3月31日当周 前一周 多头仓位 18,771 19,193 空头仓位 48,389 51,849 净仓位 -29,618 -32,656 澳元(100,000澳元为1口) 3月31日当周 前一周 多头仓位 55,814 52,079 空头仓位 80,170 80,447 净仓位 -24,356 -28,368 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 3月31日当周 前一周 多头仓位 16,443 12,149 空头仓位 12,412 13,015 净仓位 4,031 -866 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 王丽鑫；审校 李春喜)