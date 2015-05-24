全球汇市：最近一周美元净多仓降至7月末以来低位--CFTC/路透

路透5月22日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)和汤森路透周五公 布的数据，最近一周汇市投机客进一步削减美元多头仓位，使得净多仓降 至九个多月低点。 5月19日止当周，美元净多仓降至258.1亿美元，此前一周为291.1亿 美元。美元净多仓连续第八周减少。 这也是美元净多仓连续第六周低于400亿美元的水平。 做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种 将下滑。 欧元净空仓则连续第七周下滑，总计有168,339口，低于前周的178,9 76口。美国数据令人失望已损及美元，加之欧元区通缩忧虑缓解，都推动 了欧元空仓的减少。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 5月19日当周 前一周 多头仓位 63,398 37,848 空头仓 85,403 61,441 净仓位 -22,005 -23,593 欧元(125,000欧元为1口) 5月19日当周 前一周 多头仓位 38,758 43,333 空头仓位 207,097 222,309 净仓位 -168,339 -178,976 英镑(62,500英镑为1口) 5月19日当周 前一周 多头仓位 41,132 37,511 空头仓位 64,494 68,280 净仓位 -23,362 -30,769 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 5月19日当周 前一周 多头仓位 12,114 14,778 空头仓位 2,709 4,228 净仓位 9,405 10,550 加元(100,000加元为1口) 5月19日当周 前一周 多头仓位 25,184 29,133 空头仓位 20,836 33,115 净仓位 4,348 -3,982 澳元(100,000澳元为1口) 5月19日当周 前一周 多头仓位 65,130 59,435 空头仓位 57,807 54,948 净仓位 7,323 4,487 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 5月19日当周 前一周 多头仓位 11,192 14,268 空头仓位 13,423 12,498 净仓位 -2,231 1,770 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 许娜；审校 王丽鑫)