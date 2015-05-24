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亚洲 | 2015年 5月 24日 星期日 10:10 BJT

全球汇市：最近一周美元净多仓降至7月末以来低位--CFTC/路透

路透5月22日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)和汤森路透周五公
布的数据，最近一周汇市投机客进一步削减美元多头仓位，使得净多仓降
至九个多月低点。
    
    5月19日止当周，美元净多仓降至258.1亿美元，此前一周为291.1亿
美元。美元净多仓连续第八周减少。
    
    这也是美元净多仓连续第六周低于400亿美元的水平。
    
    做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种
将下滑。
    
    欧元净空仓则连续第七周下滑，总计有168,339口，低于前周的178,9
76口。美国数据令人失望已损及美元，加之欧元区通缩忧虑缓解，都推动
了欧元空仓的减少。
        
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
 币的净仓位来计算。
        
    日圆(12,500,000日圆为1口)        
    
                5月19日当周          前一周
    多头仓位       63,398            37,848
    空头仓         85,403            61,441
    净仓位        -22,005           -23,593
    
    欧元(125,000欧元为1口)          
                5月19日当周          前一周
    多头仓位       38,758            43,333
    空头仓位      207,097           222,309
    净仓位       -168,339          -178,976

    英镑(62,500英镑为1口)           
                5月19日当周          前一周
    多头仓位       41,132            37,511
    空头仓位       64,494            68,280
    净仓位        -23,362           -30,769
    
    瑞郎(125,000瑞郎为1口)          
                 5月19日当周         前一周
    多头仓位        12,114           14,778
    空头仓位         2,709            4,228
    净仓位           9,405           10,550
    
    加元(100,000加元为1口)           
                 5月19日当周         前一周
    多头仓位        25,184           29,133
    空头仓位        20,836           33,115
    净仓位           4,348           -3,982
    
    澳元(100,000澳元为1口)           
                  5月19日当周        前一周
    多头仓位        65,130           59,435
    空头仓位        57,807           54,948
    净仓位           7,323            4,487
    
    新西兰元(100,000新西兰元为1口)   
                  5月19日当周        前一周
    多头仓位        11,192           14,268
    空头仓位        13,423           12,498
    净仓位          -2,231            1,770
    (完)
   
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      <FXBU
ZZ>
    全球汇市报导            汇市技术面解析    [TECH/FRX
CN]
    所有外汇新闻           汇率路透调查       [FRX-CPO
LL]
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    [EU/ECI
CN]
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    [AUD/
CN]
    英镑报导                台币报导              [TWD/
CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
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    全部现汇报价             

 (编译 许娜；审校 王丽鑫)
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