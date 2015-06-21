全球汇市：最近一周美元净多仓降至11个月低位--CFTC/路透

路透6月19日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据及路透的计算，最近 一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓，令美元多仓降至11个月最低点。 6月16日止当周，美元净多仓降至238.2亿美元，此前一周为347亿美元。 做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种将下滑。 美元6月再次下滑，美元指数 本月跌近3%。 与此同时，欧元的净空仓进一步降至89,357口，上周为137,974口。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其 兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 6月16日当周 前一周 多头仓位 64,760 42,440 空头仓 145,424 158,726 净仓位 -80,664 -116,286 欧元(125,000欧元为1口) 6月16日当周 前一周 多头仓位 82,714 52,643 空头仓位 172,071 190,617 净仓位 -89,357 -137,974 英镑(62,500英镑为1口) 6月16日当周 前一周 多头仓位 33,877 31,014 空头仓位 59,311 59,291 净仓位 -25,434 -28,277 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 6月16日当周 前一周 多头仓位 8,858 13,515 空头仓位 3,500 3,386 净仓位 5,358 10,129 加元(100,000加元为1口) 6月16日当周 前一周 多头仓位 22,484 21,004 空头仓位 34,765 34,749 净仓位 -12,281 -13,745 澳元(100,000澳元为1口) 6月16日当周 前一周 多头仓位 65,421 65,195 空头仓位 69,469 79,222 净仓位 -4,048 -14,027 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 6月16日当周 前一周 多头仓位 19,382 11,097 空头仓位 28,550 22,892 净仓位 -9,168 -11,795 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王丽鑫；审校 李春喜)