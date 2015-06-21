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亚洲 | 2015年 6月 21日 星期日 16:33 BJT

全球汇市：最近一周美元净多仓降至11个月低位--CFTC/路透

路透6月19日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据及路透的计算，最近
一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓，令美元多仓降至11个月最低点。
    
    6月16日止当周，美元净多仓降至238.2亿美元，此前一周为347亿美元。
    
    做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种将下滑。
    
    美元6月再次下滑，美元指数 本月跌近3%。
    
    与此同时，欧元的净空仓进一步降至89,357口，上周为137,974口。
            
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其
兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。
    
    日圆(12,500,000日圆为1口)        
                6月16日当周           前一周
    多头仓位       64,760            42,440
    空头仓        145,424           158,726
    净仓位        -80,664          -116,286
    
    欧元(125,000欧元为1口)           
                6月16日当周           前一周
    多头仓位       82,714            52,643
    空头仓位      172,071           190,617
    净仓位        -89,357          -137,974

    英镑(62,500英镑为1口)           
                6月16日当周           前一周
    多头仓位       33,877           31,014
    空头仓位       59,311           59,291
    净仓位        -25,434          -28,277

    瑞郎(125,000瑞郎为1口)          
                 6月16日当周          前一周
    多头仓位         8,858           13,515
    空头仓位         3,500            3,386
    净仓位           5,358           10,129
    
    加元(100,000加元为1口)           
                 6月16日当周          前一周
    多头仓位        22,484           21,004
    空头仓位        34,765           34,749
    净仓位         -12,281          -13,745
    
    澳元(100,000澳元为1口)           
                  6月16日当周         前一周
    多头仓位        65,421           65,195
    空头仓位        69,469           79,222
    净仓位          -4,048          -14,027
    
    新西兰元(100,000新西兰元为1口)   
                  6月16日当周         前一周
    多头仓位        19,382           11,097
    空头仓位        28,550           22,892
    净仓位          -9,168          -11,795
    (完)
   
      
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 (编译 王丽鑫；审校 李春喜)

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