全球汇市：最近一周投机客美元净多仓升至近四个月来最高-CFTC/路透

路透8月14日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客增持美元多仓，创4月第三周以来最高位。
8月11日止当周，美元净多仓增至371.9亿美元，此前一周为327.7亿美元；美元净多仓连续第六周增加，反映对美国利率上升的预期，至少未来12个月如此。
这也是美元净多仓连续第二周处在300亿美元上方。今年以来对美元和美国利率的乐观看法提振美元指数上涨，2015年年内上涨近7%。
做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种将下滑。
欧元净空仓本周则增至115,210口，前一周为113,394口。
日圆净空仓增至105,226口，为6月初以来最高。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
8月11日当周 前一周
多头仓位 45,768 49,906
空头仓 150,994 129,622
净仓位 -105,226 -79,716
欧元(125,000欧元为1口)
8月11日当周 前一周
多头仓位 67,373 70,620
空头仓位 182,583 184,014
净仓位 -115,210 -113,394
英镑(62,500英镑为1口)
8月11日当周 前一周
多头仓位 41,751 45,748
空头仓位 52,122 52,305
净仓位 -10,371 -6,557
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
8月11日当周 前一周
多头仓位 9,668 11,364
空头仓位 16,680 12,830
净仓位 -7,012 -1,466
加元(100,000加元为1口)
8月11日当周 前一周
多头仓位 28,546 33,993
空头仓位 95,951 98,173
净仓位 -67,405 -64,180
澳元(100,000澳元为1口)
8月11日当周 前一周
多头仓位 48,017 49,401
空头仓位 99,287 98,813
净仓位 -51,270 -49,412
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
8月11日当周 前一周
多头仓位 13,931 14,391
空头仓位 24,503 26,290
净仓位 -10,572 -11,899(完)
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(编译 王丽鑫；审校 白云)