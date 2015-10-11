全球汇市：最近一周投机客减持美元净多仓--CFTC

路透10月9日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客减持美元多仓。

10月6日止当周，美元净多仓降至208.9亿美元，此前一周为217.3亿美元。这是四周来美元净多仓第三次少于210亿美元。投机客自去年5月以来一直做多美元。

做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之，做空的话则是押注该币种将下滑。

10月迄今美元指数下跌1.5%，不过年初至今上涨5.1%。

由于美国联邦储备理事会(美联储/FED)近九年来首次升息时间的不确定性，美元汇率一直窄幅波动。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

10月6日当周 前一周

多头仓位 39,050 39,753

空头仓 56,649 61,805

净仓位 -17,599 -22,052

欧元(125,000欧元为1口)

10月6日当周 前一周

多头仓位 65,410 61,932

空头仓位 154,220 149,592

净仓位 -88,810 -87,660

英镑(62,500英镑为1口)

10月6日当周 前一周

多头仓位 47,700 49,815

空头仓位 52,233 51,862

净仓位 -4,533 -2,047

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

10月6日当周 前一周

多头仓位 12,406 13,266

空头仓位 16,376 15,981

净仓位 -3,970 -2,715

加元(100,000加元为1口)

10月6日当周 前一周

多头仓位 29,276 36,211

空头仓位 64,286 78,446

净仓位 -35,010 -42,235

澳元(100,000澳元为1口)

10月6日当周 前一周

多头仓位 41,592 44,560

空头仓位 82,431 93,425

净仓位 -40,839 -48,865

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

10月6日当周 前一周

多头仓位 18,357 20,995

空头仓位 19,328 24,057

净仓位 -971 -3,062(完)

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