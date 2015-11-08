全球汇市：最近一周美元净多仓攀升至两个半月高位--CFTC/路透

路透11月6日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客增持美元多仓，净多仓规模升至逾两个月最高点。

11月3日止当周，美元净多仓跳升至280.7亿美元，此前一周美元净多仓为216亿美元。这是8月中旬以来最大规模的净多仓，投资者连续第二周增持。

做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之，做空的话则是押注该币种将下滑。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)上周三表示，正考虑在12月政策会议升息，这将取决于经济数据的强弱程度。此后美元重拾动能。

随后美联储主席叶伦和纽约联储总裁杜德利本周发表讲话，都表示下月可能升息，但政策收紧将会是渐进的。

10月美国就业报告强于预期，也提高下月升息的几率。

据芝加哥商业交易所(CME)的FedWatch，利率期货行情显示美联储下月升息几率为70%。

其最终结果是美元大涨，美元指数 周五触及近七个月最高点。今年以来，美元上涨已近10%。

其他货币方面，欧元净空仓增至五个月高位134,334口，前一周为134,334口。

投机客还转为看空瑞郎，净空仓触及两个月高位。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

11月3日当周 前一周

多头仓位 41,489 36,437

空头仓 85,276 70,348

净仓位 -43,787 -33,911

欧元(125,000欧元为1口)

11月3日当周 前一周

多头仓位 72,883 70,351

空头仓位 207,217 176,285

净仓位 -134,334 -105,934

英镑(62,500英镑为1口)

11月3日当周 前一周

多头仓位 45,775 47,986

空头仓位 45,587 43,852

净仓位 188 4,134

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

11月3日当周 前一周

多头仓位 17,792 13,947

空头仓位 24,827 12,448

净仓位 -7,035 1,499

加元(100,000加元为1口)

11月3日当周 前一周

多头仓位 32,017 34,134

空头仓位 51,508 53,029

净仓位 -19,491 -18,895

澳元(100,000澳元为1口)

11月3日当周 前一周

多头仓位 49,856 44,835

空头仓位 88,481 81,187

净仓位 -38,625 -36,352

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

11月3日当周 前一周

多头仓位 21,266 20,339

空头仓位 14,648 14,750

净仓位 6,618 5,589