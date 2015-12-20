全球汇市：最近一周投机客削减美元净多仓至11月初来最低--CFTC/路透

路透12月18日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客进一步削减美元多仓，使得净多仓降至11月初以来最低。

12月15日止当周，美元净多仓下滑至303.9亿美元，此前一周为412.2亿美元。投机客连续第三周缩减美元净多仓。

这是五周来美元净多仓首次低于400亿美元。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月政策会议结果出炉前，投资者便已削减美元净多仓。美联储在是次会议上启动近十年来首次升息。

部分投资者在此次会议召开前削减美元净多仓，因升息次数存在不确定性。美联储表示，将以循序渐进的方式收紧政策，这在某种程度上削弱了美元的吸引力。

今年迄今，美元已累计上涨9.3%，为连续第三年上涨。

在其他合约方面，投机客缩减欧元净空仓，从此前一周的172,331口降至159,961口，为大约四周以来最低。

欧元空仓一直在稳步下滑，特别是在欧洲央行两周前宣布的刺激规模小于市场预期之后。

欧元兑美元今年以来下跌10.2%。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

12月15日当周 前一周

多头仓位 37,301 26,400

空头仓位 63,881 94,450

净仓位 -26,580 -68,050

欧元(125,000欧元为1口)

12月15日当周 前一周

多头仓位 71,295 80,378

空头仓位 231,256 252,709

净仓位 -159,961 -172,331

英镑(62,500英镑为1口)

12月15日当周 前一周

多头仓位 39,121 41,633

空头仓位 56,041 65,535

净仓位 -16,920 -23,902

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

12月15日当周 前一周

多头仓位 29,710 11,538

空头仓位 27,759 37,078

净仓位 1,951 -25,540

加元(100,000加元为1口)

12月15日当周 前一周

多头仓位 44,262 48,776

空头仓位 95,271 88,914

净仓位 -51,009 -40,138

澳元(100,000澳元为1口)

12月15日当周 前一周

多头仓位 61,956 47,696

空头仓位 72,408 81,275

净仓位 -10,452 -33,579

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

12月15日当周 前一周

多头仓位 16,346 24,452

空头仓位 15,227 15,571

净仓位 1,119 8,881