全球汇市：1月5日当周投机客削减美元多仓，降至11月初最低--CFTC/路透

路透1月8日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，1月5日当周汇市投机客削减美元多头押注，使得净多仓降至约两个月最低水平。

1月5日止当周，美元净多仓总值减至287.8亿美元，据路透数据为11月3日以来最低。前一周的美元净多仓为318亿美元。

这也是投机客连续第二周减持美元净多仓。

本周中国股市动荡及人民币 贬值，让投资者大惊失色，也让人担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能进一步放慢收紧政策步伐。这对美元利空，可能导致了净多仓的减持。

因此，美元指数 周线略微下跌0.2%，尽管周五公布的美国非农就业数据强劲。

本周中国带动的市场下跌也推升传统避险货币日圆。三年多来，投机客首次持有日圆净多仓。

本周日圆净多仓共有4,103口。前一周日圆净空仓为17,226口。

日圆兑美元 周线上涨2.3%，为2013年8月以来最佳单周表现。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

1月5日当周 前一周

多头仓位 67,471 45,008

空头仓位 63,368 62,234

净仓位 4,103 -17,226

欧元(125,000欧元为1口)

1月5日当周 前一周

多头仓位 66,857 66,973

空头仓位 227,500 227,523

净仓位 -160,643 -160,550

英镑(62,500英镑为1口)

1月5日当周 前一周

多头仓位 44,662 40,476

空头仓位 75,158 71,498

净仓位 -30,496 -31,022

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

1月5日当周 前一周

多头仓位 26,419 26,836

空头仓位 22,799 23,272

净仓位 3,620 3,564

加元(100,000加元为1口)

1月5日当周 前一周

多头仓位 40,898 47,598

空头仓位 101,028 108,385

净仓位 -60,130 -60,787

澳元(100,000澳元为1口)

1月5日当周 前一周

多头仓位 46,047 44,766

空头仓位 59,808 62,311

净仓位 -13,761 -17,545

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

1月5日当周 前一周

多头仓位 16,842 14,971

空头仓位 15,263 15,117

净仓位 1,579 -146