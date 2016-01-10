全球汇市：1月5日当周投机客削减美元多仓，降至11月初最低--CFTC/路透

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透1月8日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，1月5日当周汇市投机客削减美元多头押注，使得净多仓降至约两个月最低水平。
1月5日止当周，美元净多仓总值减至287.8亿美元，据路透数据为11月3日以来最低。前一周的美元净多仓为318亿美元。
这也是投机客连续第二周减持美元净多仓。
本周中国股市动荡及人民币 贬值，让投资者大惊失色，也让人担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能进一步放慢收紧政策步伐。这对美元利空，可能导致了净多仓的减持。
因此，美元指数 周线略微下跌0.2%，尽管周五公布的美国非农就业数据强劲。
本周中国带动的市场下跌也推升传统避险货币日圆。三年多来，投机客首次持有日圆净多仓。
本周日圆净多仓共有4,103口。前一周日圆净空仓为17,226口。
日圆兑美元 周线上涨2.3%，为2013年8月以来最佳单周表现。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
1月5日当周 前一周
多头仓位 67,471 45,008
空头仓位 63,368 62,234
净仓位 4,103 -17,226
欧元(125,000欧元为1口)
1月5日当周 前一周
多头仓位 66,857 66,973
空头仓位 227,500 227,523
净仓位 -160,643 -160,550
英镑(62,500英镑为1口)
1月5日当周 前一周
多头仓位 44,662 40,476
空头仓位 75,158 71,498
净仓位 -30,496 -31,022
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
1月5日当周 前一周
多头仓位 26,419 26,836
空头仓位 22,799 23,272
净仓位 3,620 3,564
加元(100,000加元为1口)
1月5日当周 前一周
多头仓位 40,898 47,598
空头仓位 101,028 108,385
净仓位 -60,130 -60,787
澳元(100,000澳元为1口)
1月5日当周 前一周
多头仓位 46,047 44,766
空头仓位 59,808 62,311
净仓位 -13,761 -17,545
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
1月5日当周 前一周
多头仓位 16,842 14,971
空头仓位 15,263 15,117
净仓位 1,579 -146
(完) (编译 王丽鑫；审校 张明钧)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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