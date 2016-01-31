全球汇市：美元净多仓降至三个月以来最低，日圆净多仓继续增加--CFTC/路透

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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路透纽约1月29日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，1月26日当周汇市投机客连续第五周削减美元多头押注，使得净多仓降至10月末以来最低水平。
1月26日止当周，美元净多仓总值减至238.5亿美元，这是连续第四周净多仓低于300亿美元。前一周的美元净多仓为250.3亿美元。
本周日圆净多仓共有50,026口，为2012年2月中旬以来最大，前一周日圆净多仓为37,653口。
投机客亦减持欧元净空仓，降至11月初以来最低。本周欧元净空仓为127,215口，前一周为137,015口。
近期避险日圆和低收益欧元在风险偏好上升时走势比较艰难，因为这些货币通常用于风险资产的融资货币。相反，当上个月市场出现油价下跌、中国股市动荡的紧张时期，这些货币就会上涨。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
1月26日当周 前一周
多头仓位 92,628 84,485
空头仓位 42,602 46,832
净仓位 50,026 37,653
欧元(125,000欧元为1口)
1月26日当周 前一周
多头仓位 71,446 69,449
空头仓位 198,661 206,464
净仓位 -127,215 -137,015
英镑(62,500英镑为1口)
1月26日当周 前一周
多头仓位 34,696 37,863
空头仓位 82,233 76,442
净仓位 -47,537 -38,579
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
1月26日当周 前一周
多头仓位 24,932 25,191
空头仓位 29,435 24,285
净仓位 -4,503 906
加元(100,000加元为1口)
1月26日当周 前一周
多头仓位 32,767 33,064
空头仓位 99,586 99,450
净仓位 -66,819 -66,386
澳元(100,000澳元为1口)
1月26日当周 前一周
多头仓位 46,281 45,471
空头仓位 79,079 81,738
净仓位 -32,798 -36,267
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
1月26日当周 前一周
多头仓位 15,166 14,938
空头仓位 20,566 17,892
净仓位 -5,400 -2,954
(完) (编译 王丽鑫；审校 李春喜)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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