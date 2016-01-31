全球汇市：美元净多仓降至三个月以来最低，日圆净多仓继续增加--CFTC/路透

路透纽约1月29日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，1月26日当周汇市投机客连续第五周削减美元多头押注，使得净多仓降至10月末以来最低水平。

1月26日止当周，美元净多仓总值减至238.5亿美元，这是连续第四周净多仓低于300亿美元。前一周的美元净多仓为250.3亿美元。

本周日圆净多仓共有50,026口，为2012年2月中旬以来最大，前一周日圆净多仓为37,653口。

投机客亦减持欧元净空仓，降至11月初以来最低。本周欧元净空仓为127,215口，前一周为137,015口。

近期避险日圆和低收益欧元在风险偏好上升时走势比较艰难，因为这些货币通常用于风险资产的融资货币。相反，当上个月市场出现油价下跌、中国股市动荡的紧张时期，这些货币就会上涨。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

1月26日当周 前一周

多头仓位 92,628 84,485

空头仓位 42,602 46,832

净仓位 50,026 37,653

欧元(125,000欧元为1口)

1月26日当周 前一周

多头仓位 71,446 69,449

空头仓位 198,661 206,464

净仓位 -127,215 -137,015

英镑(62,500英镑为1口)

1月26日当周 前一周

多头仓位 34,696 37,863

空头仓位 82,233 76,442

净仓位 -47,537 -38,579

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

1月26日当周 前一周

多头仓位 24,932 25,191

空头仓位 29,435 24,285

净仓位 -4,503 906

加元(100,000加元为1口)

1月26日当周 前一周

多头仓位 32,767 33,064

空头仓位 99,586 99,450

净仓位 -66,819 -66,386

澳元(100,000澳元为1口)

1月26日当周 前一周

多头仓位 46,281 45,471

空头仓位 79,079 81,738

净仓位 -32,798 -36,267

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

1月26日当周 前一周

多头仓位 15,166 14,938

空头仓位 20,566 17,892

净仓位 -5,400 -2,954