全球汇市：2月9日当周投机客美元净多仓降至一年半来最低--CFTC/路透

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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路透纽约2月12日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，2月9日止当周汇市投机客连续第七周削减美元多头押注，使得净多仓降至2014年7月中旬以来最低水平。
2月9日止当周，美元净多仓总值减至126.0亿美元，这是连续第二周净多仓低于200亿美元。前一周的美元净多仓为182.0亿美元。
今年以来美元前景转差，因全球股市大跌及油价重挫加剧各类资产波动性，这可能进一步使美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策收紧放慢。
美元指数今年以来下跌2.7%，2014年上涨12.18%，2015年涨9.3%。
“投资者出售美元的主要原因是不再认为美联储2016年会升息，”BK 资产管理总经理Kathy Lien称。
“有趣的是叶伦过去两天的证词中，没有任何评论暗示是这种情况。然而，美国联邦基金利率期货不再预期今年升息，验证美元的跌势。”
投机客亦削减欧元净空仓，降至10月第三周以来最低。本周欧元净空仓为63,314口，前一周为87,073口。
欧洲央行采取大规模量化宽松之际，欧元兑美元今年以来却上涨3.6%。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
2月9日当周 前一周
多头仓位 75,811 82,108
空头仓位 32,579 44,863
净仓位 43,232 37,245
欧元(125,000欧元为1口)
2月9日当周 前一周
多头仓位 114,607 96,012
空头仓位 177,921 183,085
净仓位 -63,314 -87,073
英镑(62,500英镑为1口)
2月9日当周 前一周
多头仓位 31,025 32,737
空头仓位 67,325 77,755
净仓位 -36,300 -45,018
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
2月9日当周 前一周
多头仓位 20,356 25,970
空头仓位 27,624 30,665
净仓位 -7,268 -4,695
加元(100,000加元为1口)
2月9日当周 前一周
多头仓位 27,279 30,069
空头仓位 79,214 82,489
净仓位 -51,935 -52,420
澳元(100,000澳元为1口)
2月9日当周 前一周
多头仓位 64,020 51,397
空头仓位 69,646 77,565
净仓位 -5,626 -26,168
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
2月9日当周 前一周
多头仓位 13,666 13,492
空头仓位 22,805 21,928
净仓位 -9,139 -8,436
(完) (编译 王丽鑫；审校 张若琪)
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。