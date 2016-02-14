全球汇市：2月9日当周投机客美元净多仓降至一年半来最低--CFTC/路透

路透纽约2月12日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，2月9日止当周汇市投机客连续第七周削减美元多头押注，使得净多仓降至2014年7月中旬以来最低水平。

2月9日止当周，美元净多仓总值减至126.0亿美元，这是连续第二周净多仓低于200亿美元。前一周的美元净多仓为182.0亿美元。

今年以来美元前景转差，因全球股市大跌及油价重挫加剧各类资产波动性，这可能进一步使美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策收紧放慢。

美元指数今年以来下跌2.7%，2014年上涨12.18%，2015年涨9.3%。

“投资者出售美元的主要原因是不再认为美联储2016年会升息，”BK 资产管理总经理Kathy Lien称。

“有趣的是叶伦过去两天的证词中，没有任何评论暗示是这种情况。然而，美国联邦基金利率期货不再预期今年升息，验证美元的跌势。”

投机客亦削减欧元净空仓，降至10月第三周以来最低。本周欧元净空仓为63,314口，前一周为87,073口。

欧洲央行采取大规模量化宽松之际，欧元兑美元今年以来却上涨3.6%。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

2月9日当周 前一周

多头仓位 75,811 82,108

空头仓位 32,579 44,863

净仓位 43,232 37,245

欧元(125,000欧元为1口)

2月9日当周 前一周

多头仓位 114,607 96,012

空头仓位 177,921 183,085

净仓位 -63,314 -87,073

英镑(62,500英镑为1口)

2月9日当周 前一周

多头仓位 31,025 32,737

空头仓位 67,325 77,755

净仓位 -36,300 -45,018

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

2月9日当周 前一周

多头仓位 20,356 25,970

空头仓位 27,624 30,665

净仓位 -7,268 -4,695

加元(100,000加元为1口)

2月9日当周 前一周

多头仓位 27,279 30,069

空头仓位 79,214 82,489

净仓位 -51,935 -52,420

澳元(100,000澳元为1口)

2月9日当周 前一周

多头仓位 64,020 51,397

空头仓位 69,646 77,565

净仓位 -5,626 -26,168

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

2月9日当周 前一周

多头仓位 13,666 13,492

空头仓位 22,805 21,928

净仓位 -9,139 -8,436