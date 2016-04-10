全球汇市：美元净多仓触及2014年3月底以来最低点--CFTC/路透

路透4月8日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，投机客连续第五周削减美元多仓，美元净多仓规模降至逾两年最低位。

4月5日止当周，美元净多仓总值降至21.5亿美元，前一周为46.5亿美元。这是美元净多仓连续第二周低于50亿美元。

上周美元净多仓为2014年5月中旬以来最低。美元净仓位在2014年5月初转为净空仓，净空仓状态持续了四周。

2016年迄今美元已经下跌4.5%，去年上涨近10%。美元或创2007年以来最差年度表现。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦上周表示，因国外对美国经济造成持续风险，联储应谨慎行动，是美元近期下跌的一个主要原因。

周四公布的路透调查显示，始于2014年中的美元大涨走势已经接近结束，未来一年美元将仅小幅上升，并且受访策略师称汇率预估还面临进一步下降的风险。

其他货币方面，欧元净空仓持续下滑，前一周降至一个多月来最低。欧元净空仓从前一周的63,811口降至53,487口。

日圆净多仓则上升至60,073口，为3月初以来最高。前一周日圆净多仓为54,387口。

分析师称，投资者买入日圆兑美元，愈发相信日本央行可能不会进一步降息，因目前的货币工具似乎效果不佳。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

4月5日当周 前一周

多头仓位 98,130 84,870

空头仓位 38,057 30,483

净仓位 60,073 54,387

欧元(125,000欧元为1口)

4月5日当周 前一周

多头仓位 98,014 93,726

空头仓位 151,501 157,537

净仓位 -53,487 -63,811

英镑(62,500英镑为1口)

4月5日当周 前一周

多头仓位 39,574 38,926

空头仓位 86,080 78,954

净仓位 -46,506 -40,028

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

4月5日当周 前一周

多头仓位 16,564 17,932

空头仓位 10,915 13,285

净仓位 5,649 4,647

加元(100,000加元为1口)

4月5日当周 前一周

多头仓位 29,565 28,146

空头仓位 29,468 34,326

净仓位 97 -6,180

澳元(100,000澳元为1口)

4月5日当周 前一周

多头仓位 78,234 77,076

空头仓位 51,389 53,610

净仓位 26,845 23,466

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

4月5日当周 前一周

多头仓位 20,152 20,255

空头仓位 17,249 18,381

净仓位 2,903 1,874