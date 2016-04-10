全球汇市：美元净多仓触及2014年3月底以来最低点--CFTC/路透

东南亚股市：多数收低，等待英国首相最新说法
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
路透4月8日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，投机客连续第五周削减美元多仓，美元净多仓规模降至逾两年最低位。
4月5日止当周，美元净多仓总值降至21.5亿美元，前一周为46.5亿美元。这是美元净多仓连续第二周低于50亿美元。
上周美元净多仓为2014年5月中旬以来最低。美元净仓位在2014年5月初转为净空仓，净空仓状态持续了四周。
2016年迄今美元已经下跌4.5%，去年上涨近10%。美元或创2007年以来最差年度表现。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦上周表示，因国外对美国经济造成持续风险，联储应谨慎行动，是美元近期下跌的一个主要原因。
周四公布的路透调查显示，始于2014年中的美元大涨走势已经接近结束，未来一年美元将仅小幅上升，并且受访策略师称汇率预估还面临进一步下降的风险。
其他货币方面，欧元净空仓持续下滑，前一周降至一个多月来最低。欧元净空仓从前一周的63,811口降至53,487口。
日圆净多仓则上升至60,073口，为3月初以来最高。前一周日圆净多仓为54,387口。
分析师称，投资者买入日圆兑美元，愈发相信日本央行可能不会进一步降息，因目前的货币工具似乎效果不佳。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
4月5日当周 前一周
多头仓位 98,130 84,870
空头仓位 38,057 30,483
净仓位 60,073 54,387
欧元(125,000欧元为1口)
4月5日当周 前一周
多头仓位 98,014 93,726
空头仓位 151,501 157,537
净仓位 -53,487 -63,811
英镑(62,500英镑为1口)
4月5日当周 前一周
多头仓位 39,574 38,926
空头仓位 86,080 78,954
净仓位 -46,506 -40,028
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
4月5日当周 前一周
多头仓位 16,564 17,932
空头仓位 10,915 13,285
净仓位 5,649 4,647
加元(100,000加元为1口)
4月5日当周 前一周
多头仓位 29,565 28,146
空头仓位 29,468 34,326
净仓位 97 -6,180
澳元(100,000澳元为1口)
4月5日当周 前一周
多头仓位 78,234 77,076
空头仓位 51,389 53,610
净仓位 26,845 23,466
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
4月5日当周 前一周
多头仓位 20,152 20,255
空头仓位 17,249 18,381
净仓位 2,903 1,874
(完) (编译 王丽鑫；审校 白云)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。