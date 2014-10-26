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亚洲 | 2014年 10月 26日 星期日 16:12 BJT

全球汇市：投机客减持美元净多仓，为五周来首次下降--CFTC/路透

路透10月24日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客减持美元多头仓位，由于美国公布的部分经济数据疲弱，进一步将美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息的预期时间推后。

10月21日止当周，美元净多仓降至412亿美元，此前一周为430.4亿美元。这是五周来美元净多仓首次下降，也是连续第10周美元净多仓超过300亿美元。

上周美国公布的零售销售和生产者物价指数(PPI)疲弱，加剧全球市场下跌，使美元周线下跌1%。不过本周美元回升，美元指数 上涨0.7%，今年累计上涨7%，为2005年以来的最好表现。

最近一周投机客进一步增加欧元空仓，由上周的155,342口上升至159,371口，欧元净空仓创下9月2日以来最高。对欧洲再次衰退的担忧，以及德国经济数据欠佳，推动投资人抛售欧元。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

10月21日当周 前一周

多头仓位 26,634 22,839

空头仓位 98,372 123,986

净仓位 -71,738 -101,147

欧元(125,000欧元为1口)

10月21日当周 前一周

多头仓位 60,188 60,158

空头仓位 219,559 215,500

净仓位 -159,371 -155,342

英镑(62,500英镑为1口)

10月21日当周 前一周

多头仓位 36,567 43,116

空头仓位 41,052 45,953

净仓位 -4,485 -2,837

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

10月21日当周 前一周

多头仓位 7,643 11,113

空头仓位 25,505 28,666

净仓位 -17,862 -17,553

加元(100,000加元为1口)

10月21日当周 前一周

多头仓位 28,837 35,688

空头仓位 50,371 51,855

净仓位 -21,534 -16,167

澳元(100,000澳元为1口)

10月21日当周 前一周

多头仓位 13,951 14,367

空头仓位 45,460 44,638

净仓位 -31,509 -30,271

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

10月21日当周 前一周

多头仓位 8,526 9,171

空头仓位 10,858 11,555

净仓位 　-2,332 -2,384(完)

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