全球汇市：投机客减持美元净多仓，为五周来首次下降--CFTC/路透

台湾已公布经济指标--2017/4/17
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
路透10月24日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客减持美元多头仓位，由于美国公布的部分经济数据疲弱，进一步将美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息的预期时间推后。
10月21日止当周，美元净多仓降至412亿美元，此前一周为430.4亿美元。这是五周来美元净多仓首次下降，也是连续第10周美元净多仓超过300亿美元。
上周美国公布的零售销售和生产者物价指数(PPI)疲弱，加剧全球市场下跌，使美元周线下跌1%。不过本周美元回升，美元指数 上涨0.7%，今年累计上涨7%，为2005年以来的最好表现。
最近一周投机客进一步增加欧元空仓，由上周的155,342口上升至159,371口，欧元净空仓创下9月2日以来最高。对欧洲再次衰退的担忧，以及德国经济数据欠佳，推动投资人抛售欧元。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
10月21日当周 前一周
多头仓位 26,634 22,839
空头仓位 98,372 123,986
净仓位 -71,738 -101,147
欧元(125,000欧元为1口)
10月21日当周 前一周
多头仓位 60,188 60,158
空头仓位 219,559 215,500
净仓位 -159,371 -155,342
英镑(62,500英镑为1口)
10月21日当周 前一周
多头仓位 36,567 43,116
空头仓位 41,052 45,953
净仓位 -4,485 -2,837
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
10月21日当周 前一周
多头仓位 7,643 11,113
空头仓位 25,505 28,666
净仓位 -17,862 -17,553
加元(100,000加元为1口)
10月21日当周 前一周
多头仓位 28,837 35,688
空头仓位 50,371 51,855
净仓位 -21,534 -16,167
澳元(100,000澳元为1口)
10月21日当周 前一周
多头仓位 13,951 14,367
空头仓位 45,460 44,638
净仓位 -31,509 -30,271
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
10月21日当周 前一周
多头仓位 8,526 9,171
空头仓位 10,858 11,555
净仓位 -2,332 -2,384(完)
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路透台北4月17日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单4,018.50亿台币。 --104甲7期2息6.375亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共3兆(万亿)505.7亿台币： 4/18 2,079.50亿台币 4/19 1,224.50亿台币 4/20 1,561亿台币 4/21 254亿台币 4/24 5,170亿台币 4/2
* 短率持稳低位 * 银行资金偏松急寻去化管道 * 短票利率低位交投比重增加 * RP利率大致持平不变 记者 詹静宜 路透台北4月14日 - 台湾银行间短率周五持稳低位区间。资金调度人士表示，即将迈入 下旬，银行间资金水位越垫越高，资金满满急寻有效去化管道，让短率交投略见缓跌压力； 下周关注台湾央行在美国公布半年度汇率操纵观察名单后对双率操作的态度。 他们表示，今日有大行再度微降票券商一周拆款利率1个基点，其他银行与票券商承作 一周拆款利率也趋跌至0.32-0.34%，凸显目前资金情势较显宽裕，银行间资金去化压力偏大 。 〞今天都没人来要钱，好可怜，钱都销不出去。〞一位资金拆出方银行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称，今日的资金需求仍旧疲弱，成交以到期续作为主，经本周 短率向下调整后，料续跌空间将趋缓且有限。 本地时间17:39 今日报价 上日收盘 台币兑美元