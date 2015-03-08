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亚洲 | 2015年 3月 8日 星期日 09:55 BJT

全球汇市：最近一周投机客美元净多仓持平或略上升-CFTC/路透

路透3月6日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，
最近一周汇市投机客美元多头仓位基本持平。
    
    3月3日止当周，美元净多仓为408.5亿美元，在连续三周下滑后小幅
上升。此前一周为408.1亿美元。
    
    美元净多仓仍然连续第10周维持在400亿美元以上。
    
    做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种
将下滑。
    
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
 币的净仓位来计算。
    
    欧元净空仓持续下滑，降为172,389口，前一周为177,736口。本周欧
元净空仓为1月中旬以来最低水平，连续第四周下滑。
    
    日圆(12,500,000日圆为1口)        
                3月3日当周         前一周
    多头仓位       33,944            31,611
    空头仓         86,465            79,123
    净仓位        -52,521           -47,512
    
    欧元(125,000欧元为1口)           
                3月3日当周         前一周
    多头仓位       48,467            45,511
    空头仓位      220,856           223,247
    净仓位       -172,389          -177,736

    英镑(62,500英镑为1口)           
                3月3日当周        前一周
    多头仓位       44,563           46,741
    空头仓位       71,471           68,611
    净仓位        -26,908          -21,870

    瑞郎(125,000瑞郎为1口)          
                 3月3日当周       前一周
    多头仓位         7,027            5,228
    空头仓位        13,089           10,313
    净仓位          -6,062           -5,085
    
    加元(100,000加元为1口)           
                  3月3日当周       前一周
    多头仓位        24,332           22,423
    空头仓位        63,195           58,668
    净仓位         -38,863          -36,245
    
    澳元(100,000澳元为1口)           
                  3月3日当周       前一周
    多头仓位        13,652           15,597
    空头仓位        75,197           78,751
    净仓位         -61,545          -63,154

    新西兰元(100,000新西兰元为1口)   
                  3月3日当周         前一周
    多头仓位        14,597           11,107
    空头仓位        15,964           15,437
    净仓位       　 -1,367           -4,330(完)
        全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      <FXBU
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 (编译 王丽鑫；审校 张涛)
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