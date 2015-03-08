全球汇市：最近一周投机客美元净多仓持平或略上升-CFTC/路透

路透3月6日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据， 最近一周汇市投机客美元多头仓位基本持平。 3月3日止当周，美元净多仓为408.5亿美元，在连续三周下滑后小幅 上升。此前一周为408.1亿美元。 美元净多仓仍然连续第10周维持在400亿美元以上。 做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种 将下滑。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 欧元净空仓持续下滑，降为172,389口，前一周为177,736口。本周欧 元净空仓为1月中旬以来最低水平，连续第四周下滑。 日圆(12,500,000日圆为1口) 3月3日当周 前一周 多头仓位 33,944 31,611 空头仓 86,465 79,123 净仓位 -52,521 -47,512 欧元(125,000欧元为1口) 3月3日当周 前一周 多头仓位 48,467 45,511 空头仓位 220,856 223,247 净仓位 -172,389 -177,736 英镑(62,500英镑为1口) 3月3日当周 前一周 多头仓位 44,563 46,741 空头仓位 71,471 68,611 净仓位 -26,908 -21,870 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 3月3日当周 前一周 多头仓位 7,027 5,228 空头仓位 13,089 10,313 净仓位 -6,062 -5,085 加元(100,000加元为1口) 3月3日当周 前一周 多头仓位 24,332 22,423 空头仓位 63,195 58,668 净仓位 -38,863 -36,245 澳元(100,000澳元为1口) 3月3日当周 前一周 多头仓位 13,652 15,597 空头仓位 75,197 78,751 净仓位 -61,545 -63,154 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 3月3日当周 前一周 多头仓位 14,597 11,107 空头仓位 15,964 15,437 净仓位 -1,367 -4,330(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 王丽鑫；审校 张涛)