版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 3日 星期日 14:07 BJT

全球汇市：最近一周投机客减持美元净多仓至12月中以来最低--CFTC/路透

路透5月1日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)和汤森路透周五公
布的数据，最近一周汇市投机客削减美元多头仓位，使得净多仓降至四个
半月以来最低。
    
    4月28日止当周，美元净多仓降至347.5亿美元，此前一周为378.7亿
美元。美元净多仓连续第五周减少。
    
    这也是美元净多仓连续第三周低于400亿美元的水平。
    
    近期公布的一系列美国经济数据不佳，例如本周初公布的第一季经济
增长数据疲于预期，对美元构成打压。
    
    数据疲软强化了美联储升息步伐将放慢的预期，对美元不利。
    
    美元4月录得四年来最差月度走势，跌近4%。
    
    做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种
将下滑。
    
    欧元净空仓连续第四周下降，共197,766口，前一周为214,645口。欧
元区通缩担忧减退，推动德债收益率(殖利率)上升，扶助欧元走势，此外
希腊债务问题得到积极解决的预期亦利多欧元。
        
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
 币的净仓位来计算。
        
    日圆(12,500,000日圆为1口)        
    
                4月28日当周           前一周
    多头仓位       48,721            51,520
    空头仓         54,214            65,968
    净仓位         -5,493           -14,448
    
    欧元(125,000欧元为1口)           
                4月28日当周           前一周
    多头仓位       50,734            46,821
    空头仓位      248,500           261,466
    净仓位       -197,766          -214,645

    英镑(62,500英镑为1口)           
                4月28日当周           前一周
    多头仓位       33,239           34,830
    空头仓位       67,367           64,111
    净仓位        -34,128          -29,281
    
    瑞郎(125,000瑞郎为1口)          
                 4月28日当周          前一周
    多头仓位        11,144           11,105
    空头仓位         9,809           10,770
    净仓位           1,335              335
    
    加元(100,000加元为1口)           
                 4月28日当周          前一周
    多头仓位        33,858           33,343
    空头仓位        54,767           60,394
    净仓位         -20,909          -27,051
    
    澳元(100,000澳元为1口)           
                  4月28日当周         前一周
    多头仓位        53,753           55,570
    空头仓位        81,158           90,233
    净仓位         -27,405          -34,663
    
    新西兰元(100,000新西兰元为1口)   
                  4月28日当周         前一周
    多头仓位        18,281           18,473
    空头仓位         8,101            9,985
    净仓位      　  10,180            8,488
    (完)
   
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      <FXBU
ZZ>
    全球汇市报导            汇市技术面解析    [TECH/FRX
CN]
    所有外汇新闻           汇率路透调查       [FRX-CPO
LL]
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    [EU/ECI
CN]
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    [AUD/
CN]
    英镑报导                台币报导              [TWD/
CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
X=
    全部现汇报价             

 (编译 王丽鑫；审校 郑茵)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐