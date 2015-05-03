全球汇市：最近一周投机客减持美元净多仓至12月中以来最低--CFTC/路透

路透5月1日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)和汤森路透周五公 布的数据，最近一周汇市投机客削减美元多头仓位，使得净多仓降至四个 半月以来最低。 4月28日止当周，美元净多仓降至347.5亿美元，此前一周为378.7亿 美元。美元净多仓连续第五周减少。 这也是美元净多仓连续第三周低于400亿美元的水平。 近期公布的一系列美国经济数据不佳，例如本周初公布的第一季经济 增长数据疲于预期，对美元构成打压。 数据疲软强化了美联储升息步伐将放慢的预期，对美元不利。 美元4月录得四年来最差月度走势，跌近4%。 做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种 将下滑。 欧元净空仓连续第四周下降，共197,766口，前一周为214,645口。欧 元区通缩担忧减退，推动德债收益率(殖利率)上升，扶助欧元走势，此外 希腊债务问题得到积极解决的预期亦利多欧元。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 4月28日当周 前一周 多头仓位 48,721 51,520 空头仓 54,214 65,968 净仓位 -5,493 -14,448 欧元(125,000欧元为1口) 4月28日当周 前一周 多头仓位 50,734 46,821 空头仓位 248,500 261,466 净仓位 -197,766 -214,645 英镑(62,500英镑为1口) 4月28日当周 前一周 多头仓位 33,239 34,830 空头仓位 67,367 64,111 净仓位 -34,128 -29,281 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 4月28日当周 前一周 多头仓位 11,144 11,105 空头仓位 9,809 10,770 净仓位 1,335 335 加元(100,000加元为1口) 4月28日当周 前一周 多头仓位 33,858 33,343 空头仓位 54,767 60,394 净仓位 -20,909 -27,051 澳元(100,000澳元为1口) 4月28日当周 前一周 多头仓位 53,753 55,570 空头仓位 81,158 90,233 净仓位 -27,405 -34,663 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 4月28日当周 前一周 多头仓位 18,281 18,473 空头仓位 8,101 9,985 净仓位 10,180 8,488 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 王丽鑫；审校 郑茵)