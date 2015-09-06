全球汇市：最近一周美元净多仓降至逾一年以来最低--CFTC/路透

路透9月4日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五 公布的数据，最近一周汇市投机客减持美元多仓至去年7月以来最低水准 ，且为连续第二周减持。 9月1日止当周，美元净多仓降至216.1亿美元，此前一周为239.9亿美 元；这是美元净多仓连续第二周低于300亿美元。 做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种 将下滑。 对全球股市下跌及中国经济加剧放缓的担心，促使投资人淡化美国联 邦储备理事会(美联储/FED)9月升息预期，这引发市场在过去一个月抛售 美元。美元指数8月下滑1.6%。 与此同时，投资者解除以欧元和日圆为融资货币的利差交易或对高收 益资产的押注，因而导致两种货币双双上扬。 这导致日圆净空仓降至15,555口，此前为38,059口。本周日圆净空仓 为约五个月最低。 欧元净空仓本周略升至67,857口，前一周为66,078口。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 9月1日当周 前一周 多头仓位 68,023 59,922 空头仓 83,578 98,981 净仓位 -15,555 -39,059 欧元(125,000欧元为1口) 9月1日当周 前一周 多头仓位 74,910 87,807 空头仓位 142,767 153,885 净仓位 -67,857 -66,078 英镑(62,500英镑为1口) 9月1日当周 前一周 多头仓位 47,801 58,051 空头仓位 59,040 54,752 净仓位 -11,239 3,299 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 9月1日当周 前一周 多头仓位 5,442 4,889 空头仓位 13,945 17,486 净仓位 -8,503 -12,597 加元(100,000加元为1口) 9月1日当周 前一周 多头仓位 28,964 29,555 空头仓位 84,083 89,267 净仓位 -55,119 -59,712 澳元(100,000澳元为1口) 9月1日当周 前一周 多头仓位 50,928 47,275 空头仓位 106,660 111,002 净仓位 -55,732 -63,727 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 9月1日当周 前一周 多头仓位 13,543 15,388 空头仓位 21,822 21,451 净仓位 -8,279 -6,063(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 (编译 王丽鑫；审校 张明钧)