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亚洲 | 2015年 9月 6日 星期日 16:51 BJT

全球汇市：最近一周美元净多仓降至逾一年以来最低--CFTC/路透

路透9月4日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五
公布的数据，最近一周汇市投机客减持美元多仓至去年7月以来最低水准
，且为连续第二周减持。
    
    9月1日止当周，美元净多仓降至216.1亿美元，此前一周为239.9亿美
元；这是美元净多仓连续第二周低于300亿美元。
    
    做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种
将下滑。
    
    对全球股市下跌及中国经济加剧放缓的担心，促使投资人淡化美国联
邦储备理事会(美联储/FED)9月升息预期，这引发市场在过去一个月抛售
美元。美元指数8月下滑1.6%。
    
    与此同时，投资者解除以欧元和日圆为融资货币的利差交易或对高收
益资产的押注，因而导致两种货币双双上扬。
    
    这导致日圆净空仓降至15,555口，此前为38,059口。本周日圆净空仓
为约五个月最低。
    
    欧元净空仓本周略升至67,857口，前一周为66,078口。
            
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
 币的净仓位来计算。
        
    日圆(12,500,000日圆为1口)        
                9月1日当周          前一周
    多头仓位       68,023            59,922
    空头仓         83,578            98,981
    净仓位        -15,555           -39,059
    
    欧元(125,000欧元为1口)           
                9月1日当周          前一周
    多头仓位       74,910            87,807
    空头仓位      142,767           153,885
    净仓位        -67,857           -66,078

    英镑(62,500英镑为1口)           
                9月1日当周          前一周
    多头仓位        47,801           58,051
    空头仓位        59,040           54,752
    净仓位         -11,239            3,299
    
    瑞郎(125,000瑞郎为1口)          
                 9月1日当周          前一周
    多头仓位         5,442            4,889
    空头仓位        13,945           17,486
    净仓位          -8,503          -12,597
    
    加元(100,000加元为1口)           
                 9月1日当周          前一周
    多头仓位        28,964           29,555
    空头仓位        84,083           89,267
    净仓位         -55,119          -59,712
    
    澳元(100,000澳元为1口)           
                  9月1日当周          前一周
    多头仓位        50,928           47,275
    空头仓位       106,660          111,002
    净仓位         -55,732          -63,727
    
    新西兰元(100,000新西兰元为1口)   
                  9月1日当周          前一周
    多头仓位        13,543           15,388
    空头仓位        21,822           21,451
    净仓位          -8,279           -6,063(完)
          
      
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 (编译 王丽鑫；审校 张明钧)

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