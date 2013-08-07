《外汇专栏》汇市正值夏季淡静期，图表点位选择或是最佳策略

(本文作者是路透外汇市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley 编译 石冠兰

路透伦敦8月6日 - 在北半球享受夏季时光之际，外汇市场平静了许多，现在的最佳交易策略可能是挑选水位，而非试图弄清楚短期宏观经济形势。

可以理解，在中国禁止进口新西兰部分奶制品后，许多交易商抛出新西兰元。

然而，新西兰元很快反弹走高，触发大量止损单。

由于恰逢假日市场交易淡静，反弹可能因此更为严重而恼人。

更好的策略可能是观察图表，尤其是短期走势，看看是否能带来一些灵感。

在上日的一目均衡云区小时图中，加元兑美元 一直在极窄区间内波动，这一参数目前处于1.0341至1.0380加元之间。

在云区底部买入或在顶部卖出可能会吸引一些交易员，即便回报可能不算大。

市场传言，美元兑日圆 在98.05-15日圆处有买需，可能引发一些投机美元买兴。

那些冒险做多美元兑日圆的人士可能寻求在接近三小时云区顶部获利了结，目前其水位在99.01。尤其是同一图表中100期移动均线切入位为98.99。

尽管周一英国服务业采购经理人数据强劲，英镑的升势仍止步于1.5379美元这一日线云区底部水平，这或许可为水位选择这一策略增添凭证。