《外汇专栏》美国物价压力初露头角，应能帮助美元保持坚挺

(本文作者是路透外汇市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley 编译 徐文焰

路透伦敦7月16日 - 无论美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克周三会对国会议员说什么，美元应能保持上涨趋势，因为刚刚露头的物价压力，料将支持联储缩减购债规模。

美联储缩减购债规模的前景推高美国公债收益率(殖利率)，10年期公债 收益率周二仍保持在2.53%。

虽然该水平低于7月8日达到的2.755%，而且美国周一公布的零售销售数据也不及预期，不过该收益率在5月1日时才仅为1.614%。

在公债收益率上升的激励下，美元指数 在7月9日触及三年高点。

在美联储高层官员就“缩减”刺激政策的利弊展开辩论时，他们考虑的因素之一就是通胀。

目前的通胀率可能低于预期水平(有些人说是低于理想水平)，但这种情形可能不会持续下去。

受到外界广泛关注的Lundberg调查结果显示，美国汽油均价在过去三周已因库存充裕而小幅下降，但预料将很快反弹，由于零售商将趸售(批发)成本的上涨转嫁给消费者。

调查结果显示，美国汽油平均价格为每加仑3.5908美元，较上年同期上涨18.05美分。该调查在7月12日进行，访问了大约2,500家加油站。

如果加油站的汽油价格继续攀升，就可能为美国消费价格带来上涨压力。

美国的房租水平也是个问题，因为业主等价租金(OER)是劳工部与统计局计算通胀率的关键分项指标。

美国第二季公寓空置率持平于4.3%，两年来首次没有下降。房屋租金上涨可能最终推高OER，进而促使美国CPI攀升。

第二季实际租金上涨0.7%至每月1,061.94美元。实际租金中计入了业主提供的免租期和其他优惠条件。

美国房地产研究公司Reis追踪的国内79个地区市场房租水平在第二季悉数上涨。