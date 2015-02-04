全球汇市：中国央行下调存准率，澳元与新西兰元上涨

路透伦敦2月4日 - 澳元与新西兰元周三上涨，此前中国央行称将存款准备金率下调50个基点，以加大支持经济的力度。

澳元与新西兰元受此提振上涨。澳元 由消息公布前的大约0.7785美元，攀升至0.7843美元。新西兰元 也由0.7380左右上涨至0.7422，日内上涨0.8%。(完)