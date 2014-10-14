英国金融市场：英镑兑美元挫至11个月低点，因升息预期被推后

* 英镑兑美元挫至11个月低点，因通胀下滑

* 英国升息预期被进一步推后至2015年晚些时候

* 欧元兑英镑升至四周高位

* 关注周三将公布的薪资成长数据

路透伦敦10月14日 - 英镑兑美元周二跌至去年11月来最低，此前英国公布的9月通胀大幅放缓，促使交易商推后了有关英国央行升息时点的预期至2015年晚些时候。

英国国家统计局公布，9月消费者物价上涨1.2%，低于8月涨幅1.5%和市场预估的1.4%，不计入食品和能源价格的核心通胀跌至五年最低。

英国央行已经表示，升息要取决于经济数据，通胀和薪资成长至关重要。

英镑隔夜同业拆息平均利率的走势显示市场押注将在八个月内升息，数据公布前为六个月内。

“通胀数据为升息不会提前，而会推迟盖棺定论，”一伦敦现汇交易员表示。

英镑兑美元 在美国汇市盘初一度跌至1.5905美元，最新报1.5917美元，跌逾1%。

即便兑走势艰困的欧元，英镑也表现不振。欧元兑英镑 升0.4%，报0.7954英镑。

交易商将密切关注周三将出炉的薪资成长数据，以寻找英国央行何时可能升息的进一步线索。

通胀数据公布后，英国公债价格也升至逾一年最高水准，但英股在连跌三日后的反弹令英债缩减部分升幅。(完)

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