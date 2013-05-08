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货币新闻 | 2013年 5月 8日 星期三 11:13 BJT

《全球汇率焦点》长期投资者押注商品货币下跌

他做空澳元兑墨西哥披索 ，并倾向于做空加元/美元。若中国经济放缓而美国经济好转，墨西哥增长中的制造业将受益。

霸菱资产管理的固定收益和外汇主管Dagmar Dvorak称，澳元和加元“是我们看来被高估最严重的货币”。

**今年稍晚下跌**

摩根士丹利汇率分析师Ian Stannard称，预计大宗商品货币今年下半年大跌，“届时我们预计会开始见到中国经济恶化”。

他认为澳元走势最不稳，预计12个月后触及0.95美元。

周二澳洲央行降息后，澳元兑新西兰元 触及三年半低位，兑加元跌至六个月低位 。

不过一些分析师称，押注商品货币下跌有风险，因中国可能避免严重放缓，而澳洲、新西兰和加拿大的AAA信用评级和利率，可能在一段时间还是会吸引央行储备管理者。

浏览2013年大宗商品价格图表，请点选(link.reuters.com/reb25t)。(完) (译文审校 郑茵/王丽鑫/程琳)
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