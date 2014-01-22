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货币新闻 | 2014年 1月 22日 星期三 11:00 BJT

《分析》三大“商品货币”2014年料将节节败退

澳洲经济成长放慢，因其最大出口市场中国的增长力道不及预期。高盛发表报告称，由于矿业建设热潮消退，澳洲经济可能在2014年继续放缓。

“我们预计未对冲的资本流入带来的正面影响将开始减少，因此仍预计澳元将走软，”高盛分析师Tim Toohey称。他估计澳元12个月后将跌至0.85美元。

澳元、加元和新西兰元的疲弱前景在期权市场也有所体现。

风险逆转指标偏向澳元、加元和新西兰元卖权。(完) (译文审校 徐文焰/王翔琼)
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