《外汇专栏》全球经济增长脆弱或再度提振美元第二季发力

国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近五周高位，受需求活跃支撑
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
诚然，原油 和铜 这种反映经济活动的大宗商品价格近来一直承受下档压力，绝不是巧合。
油价下跌对于中东国家而言，将是令人担心的状况。自阿拉伯之春以来，中东国家使用来自石油的收入来支付高昂的公共支出费用。
原油收入减少，既会让中东国家外汇储备增长步伐放缓，也会降低把以美元为主导的收入分散到其他货币的必要性。
此外，如果美国和中国经济数据都显示出脆弱迹象，没有人会指望依旧陷于自身金融危机的欧元区能接过推动全球经济成长的大旗。
北半球的夏季即将到来，主要国家经济活动的脆弱迹象或将促使投资者再度把目标对准美元，从而避开那些风雨飘摇的地区。(完) (译文审校 侯向明/王丽鑫)
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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