《外汇专栏》全球经济增长脆弱或再度提振美元第二季发力

诚然，原油 和铜 这种反映经济活动的大宗商品价格近来一直承受下档压力，绝不是巧合。

油价下跌对于中东国家而言，将是令人担心的状况。自阿拉伯之春以来，中东国家使用来自石油的收入来支付高昂的公共支出费用。

原油收入减少，既会让中东国家外汇储备增长步伐放缓，也会降低把以美元为主导的收入分散到其他货币的必要性。

此外，如果美国和中国经济数据都显示出脆弱迹象，没有人会指望依旧陷于自身金融危机的欧元区能接过推动全球经济成长的大旗。