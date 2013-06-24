《外汇专栏》美联储政策前景为美元划定长期强劲走势路线

(本文作者是路透外汇市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley 编译 杜明霞

路透伦敦6月21日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减刺激举措的前景，将在未来数月支撑美元 走势，因美国收益率走高将吸引投资者避开其他货币而买入美元。

美联储预计就业市场将进一步增强，允许其松开货币宽松的油门。美联储认为，由于近期财政撙节减少，未来几个季度经济将温和增长，从而支持就业市场好转。

美联储主席贝南克周三表示，如果经济数据普遍符合这一预期，那么美联储今年稍晚将放慢购债脚步。

欢迎进入逐步缩减刺激举措时期。逐步缩减刺激举措就像从杯子中吸出一部分饮料，不过杯子还留在桌子上。

美国公债价格周三下挫，且周四续跌，推动10年期美国公债收益率 升至2011年8月来最高位。

美债收益率上涨巩固了美元的吸引力。指标10年期美债收益率周五报2.40%。

这高于英国和德国可比公债收益率，且亦远高于日本和瑞士可比公债收益率。

同时，在交易商认为美联储实质上已经宣布了缩减购债计划时间表的情况下，全球其他主要央行却并没有这种计划。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周二明确表示，仍有可能通过将存款利率降至负值，来对银行存在欧洲央行的隔夜存款收费。

将于6月底卸任的英国央行总裁金恩周三表示，“有强烈理由在短期内推出更多刺激措施”以提振英国经济。

日本央行总裁黑田东彦则表示，如果经济状况急剧变化，则有改变货币政策的空间。这意味着如有必要日本央行可能实行更多货币刺激措施。

日本央行4月初承诺在未来两年向经济注入1.4万亿(兆)美元，此举压低了日圆兑美元汇率，并最终促使美元兑一篮子货币升至近三年高位。

瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)周四称，瑞士距离退出非常规政策措施还非常遥远，瑞士央行还未考虑如何就这一问题进行沟通。

这些央行的立场与美联储的政策前景形成鲜明对比。

依照外汇交易商中流传的格言，买美元，得便宜。(完)