《外汇专栏》美国税改若达成一致，美元将受到提振

**观念**

记性好的外汇交易员会记得，2005年美元指数 怎么从年初的81.05，升至11月16日的年内高位92.63。

可以说，个别银行是否看到美国企业汇回美元并不重要。

而且美国企业是否卖出外币以汇回美元，抑或只是把在海外持有的美元汇回国内，也不是很重要。

重要的是观念。

2005年，全球外汇交易员都认为，由于美国国土投资法，美元会一天比一天更值钱，一旦这种观念根深蒂固并促使交易员建立仓位，那么这种想法就会自我应验。

若美国国会和奥巴马就税收改革达成共识，则可能形成类似的观念，进而推动美元上行。(完)