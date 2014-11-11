《外汇专栏》美国税改若达成一致，美元将受到提振

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
**观念**
记性好的外汇交易员会记得，2005年美元指数 怎么从年初的81.05，升至11月16日的年内高位92.63。
可以说，个别银行是否看到美国企业汇回美元并不重要。
而且美国企业是否卖出外币以汇回美元，抑或只是把在海外持有的美元汇回国内，也不是很重要。
重要的是观念。
2005年，全球外汇交易员都认为，由于美国国土投资法，美元会一天比一天更值钱，一旦这种观念根深蒂固并促使交易员建立仓位，那么这种想法就会自我应验。
若美国国会和奥巴马就税收改革达成共识，则可能形成类似的观念，进而推动美元上行。(完)
(译文审校 张明钧/艾茂林)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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