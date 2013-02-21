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货币新闻 | 2013年 2月 21日 星期四 17:08 BJT

欧洲汇市: 美元指数触及三个月高位

路透伦敦2月21日 - 美元指数 周四触及三个月高位,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议记录引发了决策者可能较预期更早就放慢资产购买速度的揣测;此外之前公布的德国、法国数据弱于预期.

美元指数 升至81.377的11月中旬以来最高水准.

美元兑瑞郎 也触及四周高位0.9321.

与此同时,澳元兑美元 下跌0.3%至四个月低点1.0225.(完)

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