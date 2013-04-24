欧洲汇市：美元指数升至三周高点，欧元走弱

路透伦敦4月24日 - 美元指数 周三升至4月初以来的高点83.106，受到美元兑欧元涨势的提振。欧洲央行降息的预期增强，打压欧元。

欧元兑美元 跌至1.2985，据称在1.2970存在买单。交易商表示，如果定于0800GMT公布的德国Ifo企业景气判断指数弱于预期，可能打击欧元人气。(完)