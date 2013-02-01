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货币新闻 | 2013年 2月 1日 星期五 17:26 BJT

欧洲汇市: 美元指数跌至三个半月低位

路透伦敦2月1日 - 美元指数 周五下跌约0.3%至三个半月低位78.996,欧元区采购经理人指数(PMI)好于预期导致美元兑欧元下滑.(完)

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