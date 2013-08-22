《美元汇率分析》美元料暂维持弱势，因欧洲意外复苏且联储政策前景不定

美元指数中权重最大的欧元表现也超出了市场预期，兑美元今年已涨1.7%，最新报1.34美元左右。市场原预计欧元会跌破1.30美元。

的确，多数分析师确实预计美元将恢复上行趋势，但这可能要等到债券收益率上涨等利好因素更加确定之后。

“在短期看来，美元的走势将是进三退二，”Columbia Management全球固收主管Nicholas Pifer称。该公司管理资产规模达3.41亿美元。投资者“必需见到利率上升，才能真正相信美元会走高”。

**中国和日本抛售美债**

近期主权资本流向也无助于美元走势。本月稍早美国财政部数据显示，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)首度传达将缩减刺激计划的讯号之后，外资6月净卖超美国公债规模达到创纪录的408亿美元，中国及日本是减持美国公债最多的两个国家。

美国长期证券6月遭外资净流出669亿美元，为连续第五个月净流出，而且是2007年8月以来的最大流出额。

美国10年期公债收益率 接近2.80%上方的两年高点。美债收益率走高通常会支撑美元，但投资者也担忧利率上涨导致美国资产全面下跌。

外汇投机客也在削减美元部位。虽然投机客自2月以来对美元持净多头部位，但美国商品期货交易委员会(CFTC)最新周度数据显示，投机客已经连续第四周减少美元净多头部位。

投机客两周前也改变了对欧元的策略，在连续五周持有欧元净空头部位后开始转多。

“之前欧洲各方面都很糟的时候，美元被视为最佳投资选择，”Merk Investments的总裁兼投资长Axel Merk表示，“不过，美国的形势并非都很乐观，而欧洲也不是那么糟糕。随着人们习惯于这一现实，美元可能会承压。”(完) (编译 戴素萍/王翔琼/石冠兰/朱晓军; 审校 隋芬/张涛/侯向明)