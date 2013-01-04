版本:
中国
货币新闻 | 2013年 1月 4日 星期五 16:18 BJT

欧洲汇市: 美元兑日圆涨逾1%,至29个月新高

路透伦敦1月4日 - 美元兑日圆周五上扬1%至近两年半高位,因市场预计日本央行将大举放松政策,同时担心美国联邦储备理事会(美联储,FED)或许会考虑放慢未来购买资产的步伐.

美元兑日圆 升破此前报导过的期权障碍88日圆,至88.12日圆,为2010年7月底以来最高.

美元指数 亦触及六周高位80.767.(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜; 审校)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐