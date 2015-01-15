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货币新闻 | 2015年 1月 16日 星期五 07:56 BJT

《焦点》瑞士央行陨石从天而降，汇市震颤但稳住阵脚

**波幅为1970年代以来最大**

瑞郎周四波幅创1970年代多数主要货币实行自由浮动机制以来单日最大。

交易员表示，他们看到许多大型投资人损失多达20%，之后才得以完成交易，出脱他们对美元/瑞郎将走强的押注。

瑞士央行的这一决定使对冲基金等投机商遭遇沉重打击，根据芝加哥商业交易所集团的数据，截至上周末，投机商所持瑞郎净空仓为截止2013年6月9日当周来最多。

最新数据显示，对冲基金和其他投机商净持有24,171口空头期货合约以及另外662口期权合约，合计24,833口空头合约，价值约35亿美元。每口合约价值12.5万瑞郎。

英国经纪商IG Group预计，自己将损失达3,000万英镑左右。该公司股价在伦敦证券交易所(LSE)收跌4.4%。(完) (编译 张荻/陈宗琦/许娜；审校 郑茵/张涛/李爽)
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