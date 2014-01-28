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货币新闻 | 2014年 1月 28日 星期二 10:31 BJT

《外汇专栏》新兴市场跌跌不休，欧洲央行恐被迫宽松货币政策

这种解除杠杆行动利空相关发展中经济体，但利好欧元，因削减曝险的欧元区银行业者通常将资金换成本币--欧元。

土耳其里拉下跌背后的缘由可能众说纷纭，但欧元兑土耳其里拉在很短的时间内大幅走强已是不争的事实，这对欧洲央行(ECB)来说可没什么帮助。

同样的论点可以适用于最近几周本币兑欧元下挫的新兴市场，比如俄罗斯卢布 和南非兰特 。

**争夺度假市场**

欧元兑土耳其里拉升值还带来另一个问题。

欧元区成员国塞浦路斯和希腊在度假市场与土耳其是直接竞争关系。

里拉兑欧元大幅下滑，可能激励游客放弃选择塞浦路斯和希腊的海滩，转而奔向土耳其海滩去度假，因此这两个欧元区国家的休闲产业会受到损害，而且季节性就业也面临不利影响。

对于已然遭到沉重打击的塞浦路斯和希腊经济而言，这又是一个冲击。

欧元兑许多新兴货币突然升值让欧洲央行高兴不起来，而且输入型通胀平缓效应让欧洲央行面临及早放宽政策的压力。

欧洲央行放宽政策可能让欧元涨势失去动力，但也可能无助于改变欧元走势。(完)

(译文审校 张明钧)
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