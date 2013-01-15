《外汇专栏》欧元上涨是政策使然?

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
毕竟,如果当美元兑日圆 升值的同时,美元兑欧元贬值的话,这将使得美国出口商的竞争力即使输给日本出口商,但比起欧元区的出口商则多了一些竞争力.
这也迫使欧元区共担日圆贬值所带来的苦楚,由于欧元/日圆也升值,日本出口商比起欧元区竞争对手也抢得先机.
这么看来,日本决定买进欧元区永久基金--欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)所发行的证券,用意是协助稳定汇市,但似乎不是全然无私的.
尽管这类购买举措将有助于欧元区改善其严重的金融问题,但这也有连锁效应,日本买进欧元来买债,将有助于支撑欧元兑日圆的汇价.
但如果美国和日本各自有理由见到欧元兑美元和日圆走强,那么欧元区本身一定也有它的看法.
欧元要是升值,肯定会打压欧元区的出口么?
欧元区二线国家可能就是这样的情况,这些国家的失业率已居高不下,若失去出口竞争力,等于经济复苏再遭遇重击,但德国的看法却截然不同.
而且在欧元汇价方面,或许是德国说了算.
德国民众鉴于对通胀的历史情仇,向来认为强势货币有其好处,且相信德国的出口业可以品质取胜.
由于适逢选举年,德国总理梅克尔或许会认为,维持欧元强势是对执政联盟选举前途最有利的方式.
梅克尔或许认为,强势欧元可以让德国选民清楚看见她主政下的政府在成功处理欧元区金融危机中扮演了重要的角色,而欧元重新获得全球的关爱.
整体来说,假设可能的欧元需求和决策人士动机的评断无误,这可能会胜过所有其他的论点.
这对那些看好欧元兑美元和日圆升值的交易员来说不啻是个好消息.(完) (编译 白云/戴素萍; 审校 侯向明/王洋)
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
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