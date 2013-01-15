《外汇专栏》欧元上涨是政策使然?

毕竟,如果当美元兑日圆 升值的同时,美元兑欧元贬值的话,这将使得美国出口商的竞争力即使输给日本出口商,但比起欧元区的出口商则多了一些竞争力.

这也迫使欧元区共担日圆贬值所带来的苦楚,由于欧元/日圆也升值,日本出口商比起欧元区竞争对手也抢得先机.

这么看来,日本决定买进欧元区永久基金--欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)所发行的证券,用意是协助稳定汇市,但似乎不是全然无私的.

尽管这类购买举措将有助于欧元区改善其严重的金融问题,但这也有连锁效应,日本买进欧元来买债,将有助于支撑欧元兑日圆的汇价.

但如果美国和日本各自有理由见到欧元兑美元和日圆走强,那么欧元区本身一定也有它的看法.

欧元要是升值,肯定会打压欧元区的出口么?

欧元区二线国家可能就是这样的情况,这些国家的失业率已居高不下,若失去出口竞争力,等于经济复苏再遭遇重击,但德国的看法却截然不同.

而且在欧元汇价方面,或许是德国说了算.

德国民众鉴于对通胀的历史情仇,向来认为强势货币有其好处,且相信德国的出口业可以品质取胜.

由于适逢选举年,德国总理梅克尔或许会认为,维持欧元强势是对执政联盟选举前途最有利的方式.

梅克尔或许认为,强势欧元可以让德国选民清楚看见她主政下的政府在成功处理欧元区金融危机中扮演了重要的角色,而欧元重新获得全球的关爱.

整体来说,假设可能的欧元需求和决策人士动机的评断无误,这可能会胜过所有其他的论点.