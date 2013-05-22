《外汇专栏》欧元或将难以招架意法经济下滑

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(本文作者是路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neal Kimberley； 编译 艾茂林
路透伦敦5月21日 - 面对欧元区的疲弱数据，欧元兑美元 神情自若，坚守阵地。但若经济规模大到不容忽视的成员国源源不断传出坏消息，欧元恐怕也将渐渐难以招架。
欧洲央行(ECB)德拉吉承诺“尽一切努力”支撑欧元区，这或许让欧元债市平静了下来，但可以说欧元仍需要下跌，才能让某些成员国更具竞争力。
意大利和法国面对的经济挑战终于大到汇市不能忽视的程度。
意大利上周三公布今年第一季国内生产总值(GDP)萎缩0.5%，使该国的衰退延续至第七个季度，这成为1970年有该项统计以来意大利持续时间最长的一波衰退。
退回到上世纪70年代，意大利能够以调整里拉汇率的方式来尝试提振出口，但自从加入了欧元区，这个选项就已不复存在。
因为要尽力维持脆弱的左右翼联盟，新任总理莱塔开始撤走前任蒙堤极力推行的财政撙节政策。
意大利失业率接近纪录高位，青年失业率更是高达38%左右，大众拒绝进一步撙节。这种情况之下，莱塔的施展空间恐怕会更为有限。
若有冷静理智的观察人士说意大利经济看不到一线曙光，也许并不为过。
与此同时，欧元区第二大经济体法国也在今年第一季步入衰退。因出口、投资和家庭支出均疲弱，第一季法国经济萎缩0.2%。
高失业和政府减支已经侵蚀了消费者和企业信心。
尽管法国奥朗德政府预计今年经济会增长0.1%，但很多民间部门分析师还是心存疑虑。
伦敦市长约翰逊(Boris Johnson)一直积极邀请法国企业进驻伦敦。但奥朗德上周表示，将欧洲“拽出景气低迷”是他的责任。
“如果欧洲维持现状，可能就意味着(欧元)项目的结束，”他周四说，并呼吁成立欧元区经济政府。
奥朗德承认，他的部分想法可能遭遇德国方面的阻力。德国经济第一季成长0.1%，而政界或许正全神贯注为9月大选做准备。
欧元区最大经济体可能心有旁骛，法国和意大利又在萎缩，应该说欧元会从周二的1.2870美元左右向1.25逐渐靠拢。(完)
(译文审校 隋芬)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币