《外汇专栏》欧元或将难以招架意法经济下滑

(本文作者是路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley； 编译 艾茂林

路透伦敦5月21日 - 面对欧元区的疲弱数据，欧元兑美元 神情自若，坚守阵地。但若经济规模大到不容忽视的成员国源源不断传出坏消息，欧元恐怕也将渐渐难以招架。

欧洲央行(ECB)德拉吉承诺“尽一切努力”支撑欧元区，这或许让欧元债市平静了下来，但可以说欧元仍需要下跌，才能让某些成员国更具竞争力。

意大利和法国面对的经济挑战终于大到汇市不能忽视的程度。

意大利上周三公布今年第一季国内生产总值(GDP)萎缩0.5%，使该国的衰退延续至第七个季度，这成为1970年有该项统计以来意大利持续时间最长的一波衰退。

退回到上世纪70年代，意大利能够以调整里拉汇率的方式来尝试提振出口，但自从加入了欧元区，这个选项就已不复存在。

因为要尽力维持脆弱的左右翼联盟，新任总理莱塔开始撤走前任蒙堤极力推行的财政撙节政策。

意大利失业率接近纪录高位，青年失业率更是高达38%左右，大众拒绝进一步撙节。这种情况之下，莱塔的施展空间恐怕会更为有限。

若有冷静理智的观察人士说意大利经济看不到一线曙光，也许并不为过。

与此同时，欧元区第二大经济体法国也在今年第一季步入衰退。因出口、投资和家庭支出均疲弱，第一季法国经济萎缩0.2%。

高失业和政府减支已经侵蚀了消费者和企业信心。

尽管法国奥朗德政府预计今年经济会增长0.1%，但很多民间部门分析师还是心存疑虑。

伦敦市长约翰逊(Boris Johnson)一直积极邀请法国企业进驻伦敦。但奥朗德上周表示，将欧洲“拽出景气低迷”是他的责任。

“如果欧洲维持现状，可能就意味着(欧元)项目的结束，”他周四说，并呼吁成立欧元区经济政府。

奥朗德承认，他的部分想法可能遭遇德国方面的阻力。德国经济第一季成长0.1%，而政界或许正全神贯注为9月大选做准备。

欧元区最大经济体可能心有旁骛，法国和意大利又在萎缩，应该说欧元会从周二的1.2870美元左右向1.25逐渐靠拢。(完)