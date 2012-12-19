《外汇专栏》欧元年底表现或有惊喜,为多头带来新年吉兆

欧洲汇市：英镑下跌，因退欧阴霾下英国零售销售疲弱
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
撰稿 Neal Kimberley; 编译 蔡美珍
路透伦敦12月19日 - 在2012年的最后几天,欧元或许会有一番惊喜表现,因为美国及日本的货币政策,让美元及日圆的投资魅力褪色,欧元兑美元 有可能升至1.3400美元.
欧元区、日本及美国的指标利率皆已很低,必须投资于主要发达经济体的投资人,已经不是那么担心资本报酬,而是更担心保本.
货币政策的细微差异,也变得更具影响性.
美国指标联邦基金利率区间仍维持在0-0.25%,但上周的联邦公开市场委员会(FOMC)会议透露出一种新的态度.
美联储现在认为,只要美国失业率仍高于6.5%,同时通货膨胀率维持在特定水准之间,这样的"极低"利率区间就仍然适宜;目前美国失业率为7.7%.
FOMC指出,这些特定水准指的就是"未来一两年通胀率预估不比委员会的2%中长期目标高出0.5个百分点,且中长期通胀预期持续受到良好控制."
将失业率目标提升到这么重要的地位,可能会使一些投资人认为,美联储对于通胀的警戒态度或许比较软化,这可能会导致美元有一些贬值压力.
"基于当于的货币政策情况,我认为2014年及之后有重大的通胀上升风险,"里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周一表示.
拉克尔是众所周知的坚定打击通胀鹰派人士,他在今年的每场联储政策会议上都持反对立场,但他的看法可能会获得一些投资人认同.
在日本方面,下任首相安倍晋三周二会晤日本央行总裁白川方明,敦促央行设定2%的通胀率目标,这个目标代表货币政策将大幅宽松,可能打压日圆.
安倍晋三领导自民党在周日选举赢得大胜,竞选政见包括实施超宽松货币政策及大量公共项目,以击退通缩,而这种政策组合,将导致日圆贬值.
如果日本央行被迫采行这样的政策,投资人很可能会对日圆资产避而远之.
如此一来,就只剩下欧元了.
欧洲央行在12月6日维持指标利率不变,并强调通胀预期仍牢牢受到控制.
欧洲央行完全没有暗示它会更加容忍通胀,这一点或许会吸引欧元投资人.
诚然,尽管欧洲央行的新预测数字显示,欧元区经济明年将萎缩,欧洲央行仍然维持指标利率在纪录低位0.75%.
另外也有人认为,欧元区高层或许会容许欧元稍微升值,以证明欧元区恢复在投资人心目中的评价.
亚洲国家央行近期持续阻止本币兑美元升值,或许必须将手上一些美元转移至其他货币,以维持整体外汇储备平衡.
这些分散储备的资金流动很可能就会流入欧元.
在年底市场交易日益清淡之际,这或许就足以将欧元推升至1.34美元.(完)
(译文审校 隋芬)
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透2月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 330.1 12 330.1 - * 3月 325.5 56 325.5 5 * 4月 316.5 224 316.5 39 * 5月 312.7 283 312.7 155 * 6月 300.9 1805 300.9 459 * 7月 296.1 10420 296.2 1878 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)