《外汇专栏》欧元兑美元若升至1.35，或促使欧洲央行口头干预

(本文作者是路透外汇市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley/编译 梁瑞雪

路透伦敦8月12日 - 如果欧元兑美元 近期涨势维持到9月5日政策会议前夕，届时欧洲央行就有可能会阻止其涨势。

已经有几家包括主权和杠杆账户在内的大型外汇机构已经想到这一点了，他们仍对在欧洲央行2月7日会议上发生的事情历历在目。

当天欧元在1.35美元上方，欧洲央行总裁德拉吉明确谈到欧元之前几周的升势，令市场参与者认为央行可能更希望欧元偏弱一些。

于是欧元从当天远高于1.3500美元的水平，随后几周一路走低，4月4日触及1.2745美元。

德拉吉在谈及2月会议前的欧元涨势时表示，“汇率应该反映基本面，名义和实质汇率现在基本上都处于长期均值或与长期均值相差不远。”

这可能说明，至少在当时，欧洲央行认为欧元在1.3500美元或附近的水平就算不是被高估，估值也很充分。

但德拉吉进一步强调欧元升值给欧元区通胀带来的冲击，特别提到“经济活动疲软和近来汇率升值带来的下行风险”。

后来公布的1月欧元区通胀数据表明，该地区整体消费者物价指数同比涨幅从12月的2.2%降至2.0%。

欧洲央行上周四公布的最新专业预测者调查显示，明年物价料将上涨1.5%，2015年涨速将加快到1.8%。

这可能会增加欧洲央行要进一步放宽货币政策的压力，或者至少会促使其精心选择一些措辞来避免欧元进一步上涨，因为央行的目标通胀水平是接近但不超过2%。

由于欧元区经济已经开始呈现出稳定迹象，决策者将小心避免强势欧元破坏这一进程。